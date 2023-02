El estelar mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Víctor Guzmán, reveló la noche del sábado tras el empate 1-1 con Pachuca y aún sobre el césped del Estadio Hidalgo, que luego de afianzarse como líder y capitán de los rojiblancos en este Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el objetivo primordial de su carrera será algo contradictorio para los chivahermanos, pues su deseo se centra en convencer al exentrenador de Atlas, ¿por qué?

El portentoso volante del Rebaño Sagrado se mantuvo el sábado como una de las piezas inamovibles y con el gafete de capitán en la alineación estelar que presentó el entrenador Veljko Paunovic en la Bella Airosa, donde hizo levantar de sus asientos a anfitriones y visitantes antes de la mediahora de partido (27') con un soberbio golazo desde afuera del área. Una ventaja parcial que los tapatíos no lograron resguardar y cedieron el empate, por intermedio de Roberto de la Rosa (55') en esta Jornada 6 del Clausura 2023.

ver también Posiciones: Chivas sigue cerca de la parte alta

Veljko Paunovic, entrenador de las Chivas, elogió a su principal figura en la cancha del Estadio Hidalgo al resaltar que "la actuación de hoy (sábado) ha sido completísima". Agregó el técnico serbio que "estamos llegando al punto donde él se encuentra muy cómodo en el rol que está empleando para el equipo como un líder y como alguien capaz de ganar partidos (con goles) y de cambiar la dirección (o destino de un encuentro) en cualquier momento".

El Pocho Guzmán, aún sobre el césped de Pachuca, reaccionó a la responsabilidad que le otorgaron de ser capitán apenas volvió al redil y respondió al cuerpo técnico de Paunovic al admitir con algo de humildad que "no esperaba tanto, tanta confianza más que nada. Siento que me la iba a ganar poco a poco, pero bueno, ahora que se brindó esta confianza, aprovecharla y siendo un líder dentro del campo, corriendo, teniendo la oportunidad que se esta presentando".

El estelar canterano del Guadalajara, durante la transmisión oficial del partido a cargo de FOX Sports y tras su brillante desempeño en Pachuca, se refirió al nuevo ciclo dentro de la Selección Nacional de México, que se encuentra a cargo del extécnico de Atlas: Diego Cocca, por lo que adelantó que "para empezar bien un proyecto, se tiene que tener confianza y fe. Ahora que le toca a Cocca, desearle lo mejor, estemos o no estemos, como siempre, a final de cuentas -siempre lo he dicho- somos mexicanos y vamos a luchar por poder estar ahí". Ante la consulta de si vestir de nuevo la playera tricolor sería una meta, aseveró a la transmisión que "sí, ese es un objetivo primordial, portarla y ya no volverla a soltar".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!