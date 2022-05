La dolorosa eliminación de Chivas en el Clausura 2022 sufrida frente a Atlas dejó inconforme en el interior del Guadalajara; sin embargo, el entrenador rojiblanco, Ricardo Cadena, aseguró que no siente que los Zorros hayan superado a su equipo, aunque reconoció que hizo falta ser más certeros a la ofensiva.

“Pienso que, a diferencia de otros compromisos, en esta serie no pudimos ser lo contundente de otros partidos. Fuimos los que más opciones tuvimos, pero a veces así pasa, no eres certero. No me siento superado en el funcionamiento o lo mostrado en oportunidades de gol, pero la contundencia no fue un factor que jugara a nuestro favor”, explicó en conferencia.

Tras concluir, hasta el momento, su periodo al frente del Rebaño, el estratega aseguró se dijo orgulloso de la entrega que mostró su equipo en la serie contra los rojinegros, aunque dejó en claro que desconoce la determinación que vaya a tomar la directiva con respecto a su futuro.

“El balance me deja cosas muy positivas, la realidad es que mis jugadores han dejado todo por superar a un adversario que fue contundente. Me deja una sensación de saber que mis jugadores tiene hambre, vergüenza y que a pesar de las situaciones adversas supieron dejar lo mejor de ellos. Me deja una particular satisfacción, el sentirme orgulloso de cada uno de ellos. Y no lo sé, es una evaluación que hará la directiva y no sé qué vayan a determinar”, puntualizó.

¿Por qué Alexis Vega no explotó como en otros partidos?

Con respecto al bajo rendimiento que mostró Alexis Vega, Ricardo Cadena aseguró que no tiene nada qué reprocharle al atacante, ya que reveló que el ‘10’ rojiblanco jugó con molestias físicas, aún sabiendo que eso podría generarle una lesión de consideración: “De Alexis, ha hecho un esfuerzo enorme para estar, no estaba al cien por ciento, ha entregado lo mejor de sí e incluso se exponía a una lesión más seria. Es verdad que eso merma el rendimiento, pero estoy encantado con él y con el resto de los muchachos”, concluyó.

