Adolfo Bautista es uno de los jugadores más emblemáticos de la historia de Chivas, no solamente por la consecución del título del Apertura 2006, sino por sus recurrentes muestras de amor a los colores rojiblancos e inclusive por sus pícaros comentarios contra los rivales más importantes del Guadalajara como lo es el Atlas.

Es por eso que el Rebaño aprovechó que este domingo es el cumpleaños del ‘Bofo’ para desearle un feliz día y mandarle un mensaje a los rojinegros, quienes recuerdan con desagrado al mítico atacante con el dorsal ‘100’ debido a sus constantes muestras de desprecio por la escuadra de los Zorros.

A través de sus cuentas de redes sociales, la gente del conjunto rojiblanco colocó una foto de Bautista tras anotar un gol en un Clásico Tapatío en donde no lo celebró y solamente colocó las manos en la cintura, por lo que el mensaje fue: “sabemos que hay cosas que no te gusta festejar, pero tu cumpleaños claro que se celebra”.

Este mensaje es en alusión a que Bautista declaró previo al choque contra Atlas del Clausura 2005 que no celebraría un gol a los rojinegros, debido a que los consideraba un equipo “insignificante”: "El Atlas es un equipo tan insignificante que si le meto gol no lo voy a festejar, me daría vergüenza hacerlo".

¿Cuándo se jugará el partido de Vuelta?

El segundo episodio de la serie entre Chivas y Atlas se disputará el próximo domingo en la cancha del Estadio Jalisco en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México, donde los Zorros tendrían el boleto a la siguiente ronda con cualquier triunfo, empate o incluso cayendo por un gol de diferencia.

