"Es importante que Chicote vaya teniendo minutos": "Chava" Reyes Jr se refirió a la vuelta de Calderón y habló del retorno de los contagiados

Salvador Reyes Jr, entrenador encargado de las Chivas de Guadalajara ante la ausencia por contagio de coronavirus del director técnico Luis Fernando Tena, compareció la noche de este sábado a la video conferencia de prensa tras el empate sin goles con el club León en el Estadio Akron, un partido correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX y en la que se refirió a la vuelta de Cristian Calderón, además de reportar el estatus de los demás contagiados de Covid-19 en la plantilla.

El estratega encargado del Rebaño Sagrado, durenta su intervención, ofreció el balance del timonel rojiblanco y aseguró que "Luis Fernando (Tena) va muy bien, he hablado con él todos los días y está esperando nada más las pruebas que confirmen ya que es negativo para que se integre al equipo. Esperamos que en el transcurso de esta semana se encuentre ya trabajando con nosotros, es nuestro líder".

Los rojiblancos igualaron este sábado sin goles con León (Chivas)

"Chava" Reyes Jr, en cuanto al caso del delantero Alexis Vega, reconoció que "es un jugador importante, no solo nada más de Chivas, sino del futbol mexicano y obviamente un entrenador siempre quiere tener a todos sus hombres disponibles, también se extraña que no este (Vega), como se extraña que no este Ronnie (Cisneros), como no están los demás". Mientras que sobre la posibilidad de reincoporaciones a la plantilla, el técnico aseguró que "vamos a esperar a ver quién se reintegra, que pase ya sus exámenes, creo que Alexis (Vega) quien es el más reciente, es el más complicado, pero de los demás vamos a estar al tanto y sobre todo no arriesgar su condición física. Lo primero es la salud".

El timonel encargado de los rojiblancos fue consultado sobre la incorporación de Cristian Calderón tras el intermedio del compromiso para reemplazar a Isaac Brizuela y afirmó que "Chicote ya regresó, tiene poco de regresar, tiene prácticamente una semana, muy poco de futbol y lo que condicionó (su ingreso para el segundo tiempo) fue la tarjeta del Conejo (Isaac Brizuela) y tuvimos que hacer ahí una modificación, pero es importante que el Chicote vaya teniendo minutos, porque es un jugador importante para la plantilla".

'Toño' Rodríguez �� #JugadorDelPartido



El arquero del Rebaño logro mantener su portería en cero, a pesar de los embates ofensivos del León.#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX �� pic.twitter.com/bYEU5CrZ9M — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 26, 2020

Reyes Jr, en cuanto a las deficiencias mostradas en el partido ante León, destacó que "debemos tener más volumen de juego, pisar más el área rival. Hoy (sábado) era un rival muy complicado, pero salimos a jugar de tu a tu, como siempre debe hacer este equipo y al final el balance logramos equilibrarlo, sabiendo que también corrimos el riesgo de perder el partido".