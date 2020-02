"Es un buen partido para dar ese golpe de autoridad": Mier sobre Tijuana

Hiram Ricardo Mier, defensor de las Chivas de Guadalajara, reconoció que la visita del viernes a Tijuana "es un buen partido para dar ese golpe de autoridad", pues mientras más pronto sea mejor para recuperarse de dos derrotas al hilo en la venidera séptima jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El portentoso central del Rebaño Sagrado compareció este miércoles a una conferencia de prensa, que tradicionalmente se realiza el jueves en la ciudad deportiva de Verde Valle tras la sesión matutina de entrenamiento, pero que se adelantó por el viaje de mañana a la frontera para medirse el viernes a los Xolozcuintles.

Mier señaló que "Luis Fernando (Tena) sabe que tiene el respaldo de nosotros, trabajamos muy bien en la semana. Se ha hablado mucho de los pequeños detalles que hemos dejado de hacer y que nos ha costado los partidos. A la gente, decirle que trabajamos para ganar, por cierto detallitos se nos han escapado puntos, partidos, pero siempre trabajamos para llegar al día del partido y ganarlo" y agregó que "estoy convencido, muy seguro, que vamos a hacer un gran partido y vamos a sacar el resultado".

El zaguero rojiblanco aseguró que "los números no son los que queremos, se tiene que hablar de eso, porque no estamos en zona de calificación. Estamos muy conscientes que si no ganamos el viernes, se va a complicar todavía más el panorama. Estoy ansioso de que llegue el viernes, porque llegue el partido, va a ser un gran partido colectivamente y sé que vamos a ganar. Estamos muy cerca todos en puntaje y es un buen partido para dar ese golpe de autoridad y empezar a escalar".

El Rebaño Sagrado, que viene de caer el sábado 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la reincorporación en el plantel de Jesús Sánchez tras superar su proceso de rehabilitación de una lesión, para visitar el viernes a Tijuana.

40 millones de ❤️ latiendo de frontera a frontera ����



¡VAMOS, REBAÑO! ���� pic.twitter.com/ktuov3zn0b — CHIVAS (@Chivas) February 19, 2020