"Estoy rodeado de grandes centrales": Sepúlveda en Chivas TV

Gilberto Sepúlveda, defensor de las Chivas de Guadalajara, reconoció en una entrevista con Chivas TV que su titularidad no es obra de la casualidad y agradeció la confianza al cuerpo técnico de Luis Fernando Tena, además resaltó todo lo que aprende a diario de sus experimentados compañeros en la zaga rojiblanca, para optimizar su proceso de formación.

El Rebaño Sagrado, que viene de caer el martes 2-1 ante Dorados de Sinaloa en el Estadio Akron por la ida de los Octavos de Final de la Copa MX, se prepara desde el día siguiente en la ciudad deportiva de Verde Valle y con todo el plantel a disposición, para recibir a Toluca en la tercera jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El "Tiba" aseguró que "me siento con mucha confianza, se lo agradezco al cuerpo técnico, porque tienen mucha confianza en mi y debo valorarlo. Es muy importante para mi tener esa confianza del cuerpo técnico, porque cuando entro a la cancha solo hago mi trabajo y hacer lo que me gusta, me entrego totalmente, por eso trato de regresarle un poquito al profe, demostrarle que me merezco esa confianza, que soy merecedor de estar en esa posición, por lo que estoy muy contento con el cuerpo técnico y conmigo mismo que lo hemos estado demostrando en estos dos partidos que van".

El central rojiblanco, en entrevista con Chivas TV, señaló que "lo tengo muy claro, somos cinco centrales y debo aprovecharlo (la titularidad). Estoy rodeado de grandes centrales y muy buenas personas, los disfruto, les aprendo demasiado, porque obviamente tienen mucho más recorrido que yo" y agregó que "con la competencia no te puedes descuidar, es día a día, detalle tras detalle y es importante para tener esa consolidación que busco".

