Las Chivas de Guadalajara siempre serán el candidato número uno para aportar jugadores a la Selección Mexicana y ser la base como en procesos anteriores, por lo cual la designación del nuevo técnico nacional no es un tema menor, por ello los directivos se han tomado con calma el anuncio de quién será el que conduzca los destino rumbo al Mundial del 2026 y Néstor De la Torre, exdirector deportivo campeón con los rojiblancos en el 2006 pone a Miguel Herrera por encima de Guillermo Almada.

De la Torre, quien ha sido dirigente del Rebaño Sagrado en dos ocasiones, confesó las razones que lo motivan a pensar en que el Piojo es el estratega ideal para el Tri de cara a un nuevo proceso que será prácticamente de tres años para la siguiente Copa del Mundo que se disputará entre México, Estados Unidos y Canada.

Afirmó que el manejo de grupo y las emociones que transmite el uruguayo Guillermo Almada con Pachuca, el actual campeón del futbol mexicano, son exacerbadas y esto podría incrementar la presión que existe por estar en el banquillo de la Selección Mexicana: “A Miguel Herrera yo le daba otro proceso más (con Selección Mexicana). Guillermo Almada no me gusta cómo reclama y transmite nerviosismo a la banca. Diario está alegando y siempre se pelea. Miguel Herrera con su tiempo de maduración, podría tener uno o medio proceso”, comentó el exdirectivo en una charla con Fox Sports.

Néstor De la Torre nunca vislumbró éxito en el Mundial con Martino

En este sentido, De la Torre aseguró que mes y medio antes de que arrancará el Mundial de Qatar estaba seguro de que no habrían buenos resultados del Tricolor, ya que no veía un funcionamiento promisorio, ni tampoco mejoras con respecto a los años anteriores donde no pudieron ganarle a Estados Unidos ni la Copa Oro ni la Nations League, por lo tanto explicó que la mejor decisión habría sido remover del cargo a Gerardo Martino.

“La inercia que traía la Selección Mexicana en los últimos seis meses era hacia abajo. No se veía que las formas del equipo fueran a mejorar. Desde un mes y medio antes de Qatar 2022 se tenía que cambiar (Gerardo Martino). Me caía muy bien el ‘Tata’, pero yo lo cambiaba”,fue parte de lo que manifestó el expoliador de Chivas en la entrevista.

