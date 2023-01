Una de las bondades del futbol es que cada persona tiene su manera de verlo, interpretarlo y entenderlo, por lo que suele haber diversidad de opiniones con respecto a múltiples situaciones, en donde un exentrenador del América explotó contra un jugador actual de Chivas por sus cualidades en el terreno de juego.

El Guadalajara tuvo un duro comienzo de Clausura 2023 al tener que visitar a Rayados en la cancha del Estadio BBVA, en donde los rojiblancos lograron salir del terreno de juego con los tres puntos en la bolsa gracias a una dosis de fortuna y la espectacular actuación del guardameta Miguel Jiménez.

Sin embargo, tras hacer el análisis del duelo de la jornada 1, el extimonel de las Águilas, Mario Carrillo, explotó contra el mediocampista rojiblanco Fernando González, asegurando que no tiene las cualidades para ser el contención del Guadalajara.

“Tiene un volante defensivo, Flores, que no sé qué le pasó, pero se lastimó solito en un choque muy sencillo. Flores, que es muy importante. Después, el Oso González, como volante defensivo, le falta todo para ser volante defensivo, no sé porque lo meten de volante defensivo, pero bueno. Sí (ha sido su posición en toda su carrera), pero no para este equipo, no para esta dinámica, sale de todo contexto”, declaró el Capello en ESPN.

¿Qué sigue para Chivas?

Tras la victoria del Rebaño en la Sultana del Norte, el conjunto tapatío regresará a la Perla de Occidente para recibir un descanso y posteriormente comenzar a preparar el duelo de la jornada 2 del Clausura 2023, mismo que será el próximo viernes 13 de enero, cuando los rojiblancos visiten al Atlético San Luis en la cancha del Estadio Alfonso Lastras.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!