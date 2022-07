La afición está cansada de los malos resultados que ha estado entregando el equipo de Chivas durante los últimos años; sin embargo, esa situación tampoco pasa desapercibida en algunos exfutbolistas que han manifestado su amor por los colores rojiblancos, por lo que uno de los referentes de la última década explotó contra Amaury Vergara, Ricardo Peláez y los jugadores.

Rafael Márquez Lugo, exdelantero que portó el jersey del Guadalajara del 2012 al 2014, cuando se retiró por una lesión, no titubeó en criticar el pésimo trabajo de los directivos en donde criticó al hijo de Jorge Vergara por no invertir, recordándole que también es el club que más dinero genera en el futbol mexicano.

ver también Las 25 cosas que desconocías de Sebastián Pérez Bouquet

“Entonces el plantel está muy lejos de la grandeza que merece ese equipo, como plantel, como directiva porque ya quedó claro estos tres años que no ha pasado nada, y hasta como dueño, porque tampoco se ha invertido. Entiendo que meterle 50 millones de dólares con Ricardo Peláez y que no peguen, debe de doler, pero eres el dueño del equipo que más genera también, debes invertir y tener a los mejores”, declaró el exatacante en Fox Sports.

Encuesta ¿Quién es el culpable de la irregularidad de Chivas? ¿Quién es el culpable de la irregularidad de Chivas? Amaury Vergara Ricardo Peláez Ricardo Cadena y su CT Jugadores Todos YA VOTARON 31 PERSONAS

Márquez Lugo arribó en el comienzo de la crisis del Rebaño en el Apertura 2012, convirtiéndose de inmediato en el líder rojiblanco al anotar 21 goles en cuatro torneos, aunque la recta final de su estadía se vio truncada por una lesión en la rodilla que inclusive ocasionó que tomara la decisión de retirarse del balompié profesional.

Jugadores y directiva no representan grandeza de Chivas

El exgoleador rojiblanco aseguró que esta plantilla y esta directiva están lejos de estar a la altura de una institución histórica y ganadora como lo es el Rebaño: “Los planteles y la falta de un proyecto serio, es lo que hace que lo veas como un equipo que no pasa nada. El plantel y los directivos no son el Guadalajara, no son lo que es la institución. En este momento ellos no representan la grandeza del Guadalajara, son planteles que no están a la altura”, concluyó.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!