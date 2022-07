Chivas está a punto de regresar a la actividad en este Apertura 2022 cuando visiten a Querétaro este miércoles, duelo en el que podría darse el debut de Santiago Ormeño en el torneo local con los de la Perla de Occidente, en donde está convencido de que no necesita tiempo de adaptación para poder jugar con sus compañeros.

El atacante de 28 años de edad deja en claro que aunque debe de conocer las cualidades de los demás futbolistas del Rebaño, no es necesario dejar escapar mucho tiempo para poder ser usado por Ricardo Cadena, por lo que advierte que es necesario “responder con goles” en cuanto le den la oportunidad de jugar.

“Todo cambio requiere de una adaptación, estoy en ese proceso. Mi adaptación tiene que ser más rápida de lo normal, eso es lo que busco. No creo que necesite como una adaptación como tal, he jugado futbol toda mi vida, mis compañeros igual. No hay mucha ciencia.

“Claro que no y más como se dio mi fichaje: vengo a aportar, a competir por un puesto, pero en cuanto se me requiera necesito responder con goles, que es lo que se pide en mi posición”, declaró el centro delantero a TUDN.

¿Cómo le fue a Ormeño con Chivas contra la Juventus?

El nuevo refuerzo del Guadalajara ya tuvo actividad con la escuadra tapatía el viernes pasado durante el partido amistoso contra la Vecchia Signora, participando durante 45 minutos en donde destacó su capacidad para jugar de espalda a la portería italiana, jugando de poste para tratar de habilitar a sus compañeros.

