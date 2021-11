Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara rompió el silencio sobre su relación con el técnico Víctor Manuel Vucetich, con quien perdió la confianza en sí mismo por la serie de comentarios negativos que le hizo creer en cuanto a su funcionamiento dentro de la cancha, por lo cual es evidente que su rendimiento estaba muy lejos de su verdadero nivel.

El “Nene” por fin rompió el silencio y dio conocer algunos aspectos que lo orillaron a alejarse cada vez más del Rey Midas, pues no solo lo relegó a la banca en la mayoría de los partidos que dirigió, también desestimó sus cualidades que lo dejaron al borde de quedar fuera de los Juegos Olímpicos porque su nivel vino a menos al igual que sus actuaciones.

“Muchas situaciones que él me dijo y especialmente una que me decía que no era productivo. Me hicieron perder confianza, obviamente me hicieron perder minutos que eso también era muy importante”, apuntó Beltrán en entrevista para TUDN, en una clara muestra de que no sostenía una buena relación con Vucetich.

Lejos de generar polémica, el volante de Guadalajara aclaró que su único objetivo es cumplir con lo que se le pide dentro del terreno de juego, pero anteriormente tuvo muy pocas posibilidades de hacerlo debido a las explicaciones del experimentando estratega, que desde su arribo al club le quitó la titularidad para darles mayores oportunidades a Eduardo Torres y Sergio Flores.

“La verdad soy un jugador que le gusta hablar dentro del campo, no me gusta estarme metiendo con técnicos. La verdad cada quien tendrá su punto de vista, al final pasaron muchas situaciones que a mí en lo personal y siento como jugador me hicieron perder la confianza con Vucetich”, abundó el “Nene! Beltrán, quien en el Torneo Grita México Apertura 2021 ha jugado 11 partidos de los cuales ha completado los 90 minutos en cinco, en su mayoría bajo el mando de Michel Leaño.