Fernando Beltrán está colmando la paciencia de Chivas con su actitud

La falta de oportunidades para Fernando Beltrán con las Chivas de Guadalajara en el presente Torneo Grita México Apertura 2021 bajo las órdenes de Víctor Manuel Vucetich no son de a “gratis”, pues la actitud del mediocampista rojiblanco ya no es la mejor sobretodo cuando se da cuenta que no es considerado como titular o en los entrenamientos cuando tiene que portar la casaca con los suplentes.

Antes de marcharse a los Juegos Olímpicos el “Nene” se entrevistó el dueño del equipo para explicarle las razones por las que se quería marchar del Rebaño Sagrado, ya que no contaba con minutos ni la confianza del Rey Midas, pero tanto Ricardo Peláez como su propio representante lo convencieron de quedarse, sin embargo, tras la aventura por Tokio donde tampoco vio mucha actividad, pero fue parte de los medallistas de bronce, su postura ha cambiado de manera radical.

Según versiones del periódico El Informador, Beltrán ya no es el mismo canterano que se mataba en dada entrenamiento y que buscaba aprovechar los minutos que le dieran en el terreno de juego, pues para muestra el poco nivel que enseñó en el Clásico ante América en Dallas hace un par de semanas, donde confiaban en que saldría motivado desde el inicio, pero la situación fue otra.

La información explica que cuando le dan indicaciones antes de ingresar a la cancha tampoco es que haga mucho caso y esta situación no solo ha sido detectada por el entrenador, sino también por el presienten de Chivas Amaury Vergara, quien estaría considerando la posibilidad de ponerlo transferible en el siguiente mercado de fichajes, sin la menor intención de preguntarle cuál es su deseo, como ha ocurrido en el pasado.

“Hace como que escucha y no escucha. Pone cara de ‘¿ahora sí me pones?’ cuando lo van a meter. No muestra hambre en los entrenamientos cuando está con los suplentes. No se conecta. La gota que derramó el vaso de Vucetich y de la directiva fue en el amistoso jugado en Dallas ante el América hace 10 días. Se quedó, pero su apatía al escuchar las indicaciones, la indiferencia cuando está en la banca en los partidos, o su tibieza al entrar cuando le ha tocado, para los directivos han sido mensajes de que su aporte no es positivo”, publicó el mencionado diario.