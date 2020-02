Beltrán sale en defensa de Antuna y Tena

Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, salió en defensa del entrenador Luis Fernando Tena y de su compañero Uriel Antuna tras las duras críticas recibidas por la derrota sabatina 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Akron, en el marco de la sexta jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El volante juvenil del Rebaño Sagrado defendió al timonel ante la crisis que atraviesan los rojiblancos al hilar su segundo revés del campeonato y señaló que "él (Tena) nos ha cambiado las perspectivas, nos ha hecho un equipo, nos ha hecho muy unidos, esto no es su culpa. Él está poniendo a los que llegaron, a los que mejor cree que están y nosotros tratamos de responder, en realidad, las cosas no se han dado".

El "Nené" Beltrán consideró, en entrevista en la zona mixta del Estadio Akron tras el partido, que "hoy (sábado) no merecíamos perder, merecíamos quedar un 4-2 o un 3-2 por ahí, así no me voy lejos, pero con el simple hecho de haber ganado. El equipo trabajó muy bien fue superior, metimos a Cruz Azul atrás, pero la cosa no se nos dio. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que checar los detalles en contragolpes, porque eso es lo que nos está faltando".

El mediocampista rojiblanco, ante las críticas sobre el "Brujo" Antuna, expresó que "La gente debe saber que estamos apenados y estamos trabajando muy fuerte, pero también pedirles que no dejen de apoyar. Antuna se esfuerza al máximo y a veces las cosas no salen" y añadió que "no vamos a dejar que (Antuna) se vaya para abajo, hoy nos aportó muchísimo, a pesar que él no pudo concretar y tuvo la definición, él metió centros, fue de ida y vuelta, encaró y lo necesitamos bien, así que la afición debe entender que es un ser humano y que va a fallar".

El Rebaño Sagrado, que viene de caer el sábado 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la reincorporación en el plantel de Jesús Sánchez tras superar su proceso de rehabilitación de una lesión, para visitar el viernes a Tijuana.

