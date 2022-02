Fernando Beltrán ha arrancado este Torneo Clausura 2022 como titular y poco a poco su nivel ha ido en aumento, cerca de su mejor rendimiento desde que debutó con las Chivas de Guadalajara, pero se dio tiempo para hablar acerca de los malos momentos que vivió con el entrenador Víctor Manuel Vucetich, quien lo fue relegando a la banca durante su proceso que inició en el 2020 y concluyó en el 2021.

El volante de recuperación ha sido de los mejores elementos del Rebaño Sagrado en la presente campaña gracias a la confianza que le ha depositado el timoneo Marcelo Leaño, pues reveló que junto con el dueño Amaury Vergara, son los artífices de que no haya salido de la institución tapatía, porque su desesperación por no jugar lo llevó a pedir oportunidades en otros equipos.

“Viví muchas situaciones diferentes con el técnico anterior, muchas situaciones que al final fueron rompiendo la relación. Siempre entendí que nunca fui de su gusto, nunca llegué a llenarle el ojo, de eses sensaciones que sabes que por más que haces no llenas al entrenador y tanto así que busqué una mejor opción (otro club) que se me diera la oportunidad. Pero si sigo aquí es gracias a Amaury y a Marcelo, ellos siempre me dieron el voto de confianza, a pesar de la situación en la que estaba creyeron en que podía llegar a mi mejor versión”, reveló el “Nene” en entrevista con TUDN.

Chivas ha mejorado mucho con Leaño

Por otro lado, Beltrán habló acerca del funcionamiento colectivo de Guadalajara en la campaña, donde considera que han mejorado de manera radical con respecto al pasado reciente, aunque reconoció que les hace falta mantener la consistencia durante los 90 minutos de los partidos, ya que han sido irregulares con dos triunfos, dos derrotas y un empate para sumar siete unidades hasta el momento ubicados en el octavo lugar de la tabla general.

“Hemos mejorado muchísimo, en muchísimos aspectos, más que nada dentro del campo donde sabemos que los partidos los tenemos que ganar ahí. Y no afuera, ni hablando, ni diciendo qué vamos a hacer. Los equipos nos van a ver diferente cuando tengamos esa constancia”, concluyó el “Nene” Beltrán.