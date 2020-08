Fernando Beltrán sigue con complicaciones por Coronavirus: "Me ha costado muchísimo"

Fernando Beltrán fue uno de los jugadores que tuvo un complicado inicio de Torneo Guard1anes 2020 con Chivas de Guadalajara pues fue de los primeros positivos por Covid-19 que tuvo el equipo en las pruebas practicadas a comienzos de temporada. Sin embargo, no ha desentonado en su regreso.

Desde que volvió ha disputado tres encuentros, todos como titular, pero aún no ha podido permanecer en cancha los 90 minutos y esto lo señala como consecuencia de la recuperación a la enfermedad originada por el Coronavirus, que aún sigue teniendo secuelas en su estado de forma.

Para el mediocampista todavía hay mucho camino por recorrer. "Sigo en mi proceso de recuperación, buscando mi mejor versión, sé que no estoy mostrando mi mejor futbol. Me ha costado muchísimo terminar los partidos, sobre todo porque me ahogo muchísimo", comentó en rueda de prensa.

���� El compromiso es de todos.



Mensaje de Ricardo Peláez y Víctor Manuel Vucetich. pic.twitter.com/vX8Du9Xejy — CHIVAS (@Chivas) August 26, 2020

Beltrán espera volver pronto a tener su nivel óptimo para los encuentros que le restan a Chivas en la temporada. "Estoy trabajando en ellos, haciendo sesiones dobles. Es muy complicado pero uno debe recuperarse lo más rápido posible. En Toluca me costó de más por la altura pero sé que si sigo así me recuperaré rápido", indicó.

Beltrán afirmó, además, que Chivas tiene todo para superar a Pachuca este sábado. "El equipo ha tenido todo menos gol. En Toluca nos faltó meterla y tenemos que trabajar con la definición", afirmó.