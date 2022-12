Desde que Fernando Hierro fue presentado en las Chivas de Guadalajara estaba claro que sería un revulsivo importante para el futuro de un equipo que necesitaba otros aire muy distintos a lo que se venía trabajando con Ricardo Peláez y los entrenadores anteriores, razón suficiente para que en el ánimo de la plantilla se sienta un aire renovado con miras a un nuevo proyecto que arrancará con el Torneo Clausura 2023.

El Rebaño Sagrado se medirá al Getafe y al Athletic de Bilbao esta semana, en dos duelos de alto calibre para la Pretemporada del equipo, pero lo que resultó una grata sorpresa es que las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas, a las afueras de la capital española, fueran prestadas para que el cuadro tapatío entrenara durante estos días, lo cual está claro que no se hubiera podido dar si no es por el nombre de su director deportivo.

Cabe recordar que Hierro fue zaguero y capitán de los merengues en la década de los 90 y 2000, siendo parte fundamental en la obtención de títulos de LaLiga así como a nivel internacional, dejando claro que su nombre pesa mucho en España y esto ha sido bien aprovechado para que Chivas se beneficie de ello, ya que al menos desde que Jorge Vergara asumió la compra del club nunca habían tenido una Pretemporada de este nivel, no solo por los rivales, sino también por las sedes.

El siguiente objetivo del director deportivo de Guadalajara es tomar la decisión final sobre los jugadores que no entran en planes y los refuerzos que requieren con nombre y apellido, ya que hasta el momento, a casi 60 días de estar fuera de competencia oficial, no han sumado más que elementos que regresaron prestados desde otros equipos.

"Y es que desde que llegó el español al Redil, los ojos de muchas partes del mundo voltearon a ver al Rebaño. Para esta mini gira que tienen en España no ha sido la excepción con el trato que reciben y el claro ejemplo es que un hombre de casa como Hierro logre que las Chivas entrenen nada más y nada menos que en los campos del Real Madrid. No a cualquier club le abren las puertas de Valdebebas y el ex defensa merengue tiene esa llave. Si bien no se van a enfrentar a los principales monstruos como el Real Madrid, precisamente, o el Barcelona, a los que ya han enfrentado en amistosos en el gabacho, les vendrá bien hacerlo contra el Getafe y el Athletic de Bilbao", fue parte de lo que publicó Sancadilla en su columna de Grupo Reforma.

Getty Images

