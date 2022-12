Para Néstor de la Torre está muy claro el tipo de futbolistas que se necesitan en la Selección Mexicana para alcanzar el éxito que la afición se merece, por ello el dirigente campeón con el Club Guadalajara en el 2006 estableció varios puntos claves que deben iniciar con el crecimiento no solo profesional de los jugadores, también con la preparación fuera de la cancha que a su vez incremente sus capacidades en la toma de decisiones.

El también exjugador del Rebaño Sagrado puso el dedo en la yaga, luego del sonado fracaso del Tricolor, que desde Argentina 1978 no se quedaba fuera en la primera fase de un Mundial como ocurrió en Qatar, lo cual considera, es consecuencia de varios aspectos que no se han trabajado con los futbolistas, quienes cada vez están más lejos de cumplir con los requerimientos que se necesitan para dar ese salto de calidad a nivel internacional.

“Los mexicanos no tenemos potencia o velocidad que tienen otros países, tenemos mucha resistencia y dinamismo, debemos jugar a nuestras cualidades no tenemos jugadores para jugar a pelotazo. Si no tenemos la capacidad de lograr ese sistema con especialistas de futbol vamos a seguir cambiando la forma y la consecuencia en vez de desarrollar las virtudes. No les puedes pedir un resultado objetivo, pero si les puedes pedir que sean profesionales, que se esfuercen, que traten de tener un crecimiento personal, dignidad y representación a lo que representan".

“El futbol es un negocio, pero hay que saberle dar el orden como cualquier negocio, al futbol hay que invertirle en un modelo que nos de frutos y frutos maduros. Ni si quiera tenemos claro cómo debe de jugar el equipo mexicano, cuáles son las características físicas, mentales psicológicas y técnicas para ver su juego”, explicó De la Torre en entrevista con W Deportes.

Para Néstor De la Torre es irrelevante la nacionalidad del nuevo DT del Tri

En la charla, el ahora analista explicó por qué no es importante la nacionalidad del nuevo estratega de la Selección Mexicana, descartando que uno de los factores en contra para Gerardo Martino es que sea argentino: “Puede ser cualquiera de los dos para mí lo más importante es que esté bien claro a qué vamos a jugar, al perfil de sistema al que vamos a jugar. Hablar de un técnico en específico es ya haber determinado que estilo de futbol vamos a determinar jugar. El futbolista mexicano tiene que jugar agrupado”.

