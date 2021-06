Quirarte pone a Peláez como el primer responsable de lo que no haga Chivas en el Apertura 2021

Fernando Quirarte es una voz autorizada para hablar de las Chivas de Guadalajara, pues fue uno de los ídolos y capitanes del conjunto tapatío y también tuvo un paso como entrenador del equipo de sus amores, por ello explicó que Ricardo Peláez, el director deportivo será el primer responsable de lo que no hagan en el Torneo Apertura 2021 porque el dueño Amaury Vergara lo ha dejado “hacer y deshacer” a su antojo.

El “Sheriff” argumentó que el dueño del Rebaño Sagrado tomó la decisión de concederle la parte deportiva a Peláez, quien ha hecho valer su opinión con la permanencia del técnico Víctor Manuel Vucetich, así como la salida y llegada de jugadores, con lo cual tarde o temprano tendrá que dar explicaciones si los resultados no se dan de la manera esperada en la siguiente campaña, donde tendrán mucha presión.

“Jorge era mucho más temperamental, Amaury es muy diferente, es más tranquilo. Está deslindando responsabilidades, si a mí (Amaury) no me gusta mucho el futbol o no sé mucho de futbol contrato a alguien como Ricardo Peláez. Entonces el día de mañana, quien va a tener que pasar la báscula por ahi será Peláez, porque se le está dando toda la confianza para que haga y deshaga en el equipo. Lo que le falta son los golpes de escritorio, ignoro si lo ha hecho, que yo creo que sí, como lo hacía su padre. Entonces por ese lado las responsabilidades hay que deslindarlas, yo creo que primero que nada sería con Ricardo Peláez”, comentó Quirarte campeón con las Chivas en 1987 en el programa La Última Palabra de Fox Sports.

¿Por qué Chivas no ha funcionado?

Desde el punto de vista de una de las leyendas del Rebaño Sagrado, hay una serie de elementos para conocer a fondo por qué los resultados no se dieron en el Guard1anes 2021 para el Club Guadalajara, empezando por el tema individual a nivel de la disciplina, ya que hubo varios penosos pasajes de algunos futbolistas rojiblancos.

“Lo hemos platicado hasta el cansancio desde que hemos estado hablando de Chivas. Hay muchos factores, hubo muchas indisciplinas. Que más te puedo decir, el ritmo de algunos jugadores no ha sido lo mejor, han sido varios factores los que han influido. Chivas ha quedado a deber, tiene que mejorar bastante en disciplina, jugadores que llegaron y no dieron el ancho, y también el aspecto del entrenador que también debe asumir su responsabilidad”, abundó Quirarte.