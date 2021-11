Para el técnico del Club Guadalajara, Marcelo Michel Leaño está claro que hay varios elementos que no desempeñaron el futbol que se esperaba para cumplir con los objetivos que se ha pactado la institución desde hace un par de años que se conformó la presente directiva, no obstante, existe la contraparte, los jugadores que parecen inamovibles para el futuro cercano.

La lista de los futbolistas que ya no entran en planes parece más larga que la de los posibles candidatos para reforzar el plantel para el Torneo Clausura 2022, pues muchos futbolistas de calidad comprobada no están venta y otros están tasados en cantidades millonarias que no son viables para las finanzas actuales del Rebaño Sagrado.

Jugadores intocables en Chivas

Según información de la cuenta Peloteros_PQ, hay tres jugadores de Guadalajara que se convirtieron en los inamovibles desde que Leaño se convirtió en el estratega, aunque cabe señalar que también Víctor Manuel Vucetich echó mano de ellos en los primeros nueve compromisos de la campaña, recordando que los seleccionados que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio se ausentaron en las primeras tres jornadas.

Jesús Angulo

Fue uno de los elementos que más recurrentes con todo y que fue medallista con el Tricolor, pues su nivel fue de menos a más en la campaña donde logró convertirse en una referencia ofensiva importante, ya que en muchas ocasiones partía como un centro delantero engañoso con la intención de que su velocidad y contundencia dieran resultado. Su porcentaje de minutos jugados en la campaña fue del 75.%.

Antonio Briseño

El “Pollo” jugó mucho mejor que el certamen anterior donde cometió varios errores garrafales, pero en esta ocasión el defensor arrancó como titular y se adueñó de un lugar recurrente en el 11 inicial, salvo algunos juegos donde salió a la banca y uno más por suspensión. Su porcentaje de minutos jugados fue de 74%.

Raúl Gudiño

El guardameta recuperó la titularidad en la Jornada 6 cuando Chivas visitó a Rayados de Monterrey, ganándole el lugar a Antonio Rodríguez, quien es uno de los jugadores con los dos pies fuera de Guadalajara. Las actuaciones de Gudiño resultaron claves en algunos partidos, pues fue una de las piezas más importantes en el torneo regular y también detuvo dos penaltis en el Repechaje ante Puebla. Su porcentaje de minutos jugados fue del 70.5%.