Raúl Gudiño volvió a ser figura en Chivas y vuelve a abrir el debate de la portería

Días atrás generaron mucho revuelo unas declaraciones de Andrés Gudiño cuando habló de una posible llegada a Chivas. El actual tercer guardameta de Cruz Azul, tras Jesús Corona y Sebastián Jurado, no las ha tenido todas consigo en La Máquina Cementera, por lo que estaría buscando otros horizontes para continuar con su carrera.

A pesar de estar 'opacado' por el capitán y referente más la promesa sobre la que se depositan todas las fichas, Gudiño ha tenido grandes actuaciones cuando ha sido requerido, de allí a que varios conjuntos de la Liga MX se interesen por sus servicios tras ver que con los cementeros tienen un papel más que secundario.

No obstante, por los lados del Akron la cosa no está muy clara. Raúl Gudiño ha dado un golpe en la mesa en las últimas semanas y se ha afianzado en el arco de los rojiblancos, por lo que la supuesta llegada de Gudiño (el otro) no haría más que generar inestabilidad en una posición en la que Chivas siempre vive en continuo debate.

Raúl Gudiño en un partido con Chivas (Imago 7)

Y es que en este Apertura 2021, 'Gudi' y José Rodríguez se han repartido casi el mismo número de jornadas disputadas, lo que habla de un frente abierto para una de las posiciones en el campo en la que menos debería haber dudas. Sin embargo, y contando el duelo de ayer, Gudiño ha estado presente en seis fechas, mientras que 'Toño' dijo presente en las cinco restantes.

Ante el Querétaro la noche de miércoles, el dorsal 1 de Chivas volvió a tener una gran actuación a pesar de la derrota por la mínima. El nacido en Guadalajara salvó a su equipo en más de una ocasión con grandes atajadas, por lo que, hablar del posible fichaje de Gudiño (el otro), no haría más que avivar una llama que, por el bien del equipo, debería estar apagada.