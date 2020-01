Fue todo decisión de la directiva apartar al "Pocho" Guzmán: Tena

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, reconoció este miércoles que solo pudo brindarle su apoyo a Víctor Guzmán ante su intempestiva salida de la plantilla rojiblanca al destaparse un escándalo de dopaje que lo forzó a ser devuelto a Pachuca hasta el esclarecimiento del caso y afirmó que todo estuvo en manos de la directiva tapatía.

El entrenador del Rebaño Sagrado compareció la tarde de este miércoles -un día después a lo acostumbrado- a la conferencia de prensa, que se celebró en la ciudad deportiva de Verde Valle, previa a la segunda jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y en la que visitarán a los Tuzos, coincidencialmente, en el Estadio Hidalgo.

El "Flaco" Tena aseguró que "yo no fui el que le avisó a Víctor (Guzmán del caso de dopaje) fue Ricardo (Peláez) el que le avisó. A mi me había contado ya Ricardo antes y sí, hemos hablado con los jugadores, yo ya había hablado, Ricardo habló con ellos otra vez de todo lo que puede pasar, de los cuidados que tienen que tener y estamos en eso y estaremos encima de eso, que no se les olvide, que no se descuiden, que tenemos que tener mucho cuidado".

El timonel rojiblanco, en cuanto al golpe que sufrió el vestidor con este caso, reiteró que "estamos dolidos, por todo este caso de Víctor Guzmán, sorprendidos y a la vez con la decisión de apoyarlo. Sus compañeros se han hablado entre ellos y le han hablado a él, le han dado mensajes, tiene muchos amigos aquí. Un extraordinario jugador que ya lamentablemente no tenemos, aunque repito, nuestro plantel sigue siendo muy fuerte. Por otro lado, tanto Oribe (Peralta) como Oswaldo (Alanís) has entendido muy bien la situación que es competencia, que hay muchos jugadores en el plantel, que todos alguna vez les tocará pasar por la banca, por Sub-20 o por la tribuna". Tena aclaró que la resolución de apartarlo del plantel "fue una decisión de la directiva, no tenían por qué preguntarme a mi. Era una cuestión de directivos y de dinero y eso, además no había pa donde hacerse, el jugador por regla y todo tenía que regresar a Pachuca".