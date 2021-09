Los equipos que le quieren quitar el refuerzo de lujo a Chivas

Bien dicen que a Chivas de Guadalajara siempre le venden más caro o que no hay muchos futbolistas que encajen en la ideología de la institución, pero existe otra mala noticia para el equipo tapatío, que le salgan más competidores por un mismo futbolistas y eso es lo que está ocurriendo con Jesús Dueñas, quien ha estado en la mira de Ricardo Peláez desde hace algunas semanas.

Aunque será para el mercado invernal cuando se llegue a establecer algún contacto directo con el futbolista surgido de los Tigres de la UANL, el Rebaño Sagrado no será el único interesado en el plurifuncional elemento, ya que puede jugar como lateral por cualquiera de las bandas o como volante de recuperación, con lo que algunos equipos también pujarán por sus servicios.

En la Liga MX hay información extraoficial de que FC Juárez, que es dirigido por Ricardo Ferretti y con quien Dueñas tuvo mucha participación en los últimos años, buscará la manera de incluirlo en sus filas, pero tampoco es el único, ya que en la MLS también están interesados en sus servicios, según información de Toque Filtrado de Mediotiempo, pero no se reveló el nombre del club.

La intención de Guadalajara por contar con Dueñas sería para fortalecer el mediocampo, donde Vucetich sigue con muchas dudas, al igual que con la defensa donde cambia semana a semana su alineación titular. El capitán Jesús Molina ya no logra terminar los partidos, pues no cuenta con la misma dinámica de hace algunos años, mientras que Fernando Beltrán no se termina por ganar un lugar , mientras que Sergio Flores y Eduardo Torres son todavía jóvenes.

Chivas tiene hasta el 22 de septiembre para reforzarse

Para este Torneo Grita México Apertura 2021, Guadalajara no sumó ningún refuerzo, pues todavía tienen varias deudas con Santos Laguna y Necaxa por las adquisiciones de Uriel Antuna, Cristian Calderón y Jesús Angulo en el 2019, es por ello que se abren las posibilidades de que en diciembre Ricardo Peláez y Amaury Vergara decidan abrir la chequera nuevamente.