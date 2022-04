Gilberto Orozco, prometedor defensor de las Chivas de Guadalajara, compareció este jueves a su primera video conferencia de prensa con el primer equipo y luego de un inesperado accidente en Verde Valle, pudo intervenir, para referirse a su primera anotación con la playera rojiblanca y que a pesar de haber sido en un partido amistoso en Estados Unidos, confesó que "lo voy a recordar siempre".

El canterano del Rebaño Sagrado asistió a la conferencia junto a los otros invitados por el primer equipo rojiblanco y que también resaltaron en una gira de dos partidos preparatorios en California: el portero Raúl Rangel, el volante Gilberto García y el atacante Irving Márquez, luego de la sesión vespertina de entrenamientos de este jueves en la ciudad deportiva de Verde Valle, para volver a la disciplina del Club Deportivo Tapatío.

Chiquete, un pseudo apodo pues se trata de su segundo apellido, durante esa gira por los Estados Unidos fue uno de los elementos que más brilló e incluso anotó su primer gol con el primer equipo de las Chivas, un momento que nunca olvidará, así como el inesperado "oso" que vivió totalmente en directo durante la video conferencia de prensa en Verde Valle.

El zaguero de la cantera rojiblanca marcó el gol del empate 1-1 con León en la ciudad californiana de San José, luego de un contundente cabezazo, por lo que recordó en la conferencia en vivo que "fue una experiencia que se va a quedar ahí, no se va a borrar nunca y que voy a recordar siempre".

Orozco, quien ya debutó con el primer equipo del Guadalajara en la Jornada 2 del Apertura 2021 frente Puebla y bajo las órdenes de Víctor Manuel Vucetich, reconoció que espera una nueva oportunidad para ir haciendo su lugar en la plantilla. El defensor señaló que desea "seguir trabajando y seguir demostrando que quiero un lugar". Agregó en cuanto a una posición definida, pues puede jugar como central o como lateral izquierdo, que prefiere las bandas, pues "me gusta, pero siempre me piden una tarea cuando juego de lateral, que es que no suba tanto, que suba más el otro lateral, esa parte es la que no me gusta, que no le dejan la tarea completa, me dicen 'tú nomás defiende, eres como un tercer central', no me gusta esa parte, pero donde me pongan voy a dar el máximo".

