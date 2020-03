Sepúlveda coincide en evitar que Atlas reviva en el Clásico Tapatío

Gilberto Sepulveda, defensor de las Chivas de guadalajara, aseguró este miércoles que por la situación que atraviesa Atlas al ocupar el penúltimo lugar de la clasificación general, deben evitar que aproveche esta nueva edición del Clásico Tapatío para revivir en la novena jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El zaguero juvenil del Rebaño Sagrado fue uno de los cuatro jugadores del plantel tapatío que atendieron a la prensa local en el día de medios que se celebró en la ciudad deportiva de Verde Valle, previo al importante encuentro del sábado con los Zorros en el Estadio Jalisco y reconoció que "ellos (Atlas) podrían salvar su torneo si le ganan a Chivas, pero para nosotros no. Es muy importante, pero buscamos otras cosas más. (Ganar) nos posicionaría mejor esos tres puntos y es lo que estamos buscando".

El "Tiba" Sepúlveda reconoció que ver en frente los colores rojinegros tienen un significado especial dentro de una cancha de futbol, por lo que representa el Clásico de la ciudad al afirmar que "me motiva y me pone en una sensación de alerta y bien activo en donde hay que ganar y este equipo enfrente no tiene por qué ganarme y hay que pasarle por encima. Chivas siempre ha sido muy superior a muchas canteras en el futbol mexicano".

El Club Deportivo Guadalajara encadenó el domingo su segundo triunfo en este semestre y después de cuatro fechas regresó a la zona de Liguilla al ocupar el octavo lugar de la clasificación general de la Liga MX con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas. Chivas visita este sábado a los Zorros, en una nueva edición del Clásico Tapatío.

