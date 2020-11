Gilberto Sepúlveda se dolió por indisciplina en Chivas de compañeros consolidados y con gran recorrido

Gilberto Sepúlveda, defensor de las Chivas de Guadalajara, confesó este martes en plena video conferencia de prensa sentirse dolido y avergonzado por ser jugadores consolidados y con gran recorrido en el futbol mexicano, los compañeros que protagonizaron un nuevo escándalo de indisciplina y que esta vez llegó a instancias legales, por lo que señaló que esas ausencias serán oportunidades para otros futbolistas y una enseñanza para los más jóvenes en el redil.

El portentoso canterano del Club Deportivo Guadalajara continuó este martes la preparación de una diezmada plantilla principal rojiblanca en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras a su próximo partido: frente a Monterrey en el Estadio Akron, en el marco de la décimo séptima y última jornada del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El "Tiba" Sepúlveda, luego de los escándalos en el vestidor de las Chivas, señaló que estos casos deben ser ejemplos de cómo no hacer las cosas y que "termina siendo una enseñanza para los jóvenes. Son situaciones que te merman mucho en la carrera y uno como joven debe ser consciente de lo que uno quiere en este medio futbolístico, es importante aprender de los errores de los demás compañeros y no esperar a que te pasen a ti". Argumentó que "si la situación que estás a punto de hacer te va traer una consecuencia grave, ¿para qué lo haces? La respuesta es muy clara, simplemente no lo hagas. Ver en situaciones así a compañeros consolidados y con gran recorrido sí es doloroso, no quisiera que le pasara a nadie, es una situación complicada".

Iniciamos con la práctica de este martes en Verde Valle ☀️���� pic.twitter.com/rmsnDYb6wr — CHIVAS (@Chivas) November 3, 2020

El espigado central de las Chivas vio en esta crisis interna una oportunidad para varios elementos emergentes en el plantel y aseveró que "cuando pasan situaciones de ese tipo, son oportunidades para todos. Como jugador tienes que estar viviendo el día y esperar ese tipo de oportunidades, que no se presentan muy seguido y cada uno de los compañeros que estamos lo tenemos muy claro". Añadió que la ausencia de este tipo de jugadores, "claro que te merma, cuando no hay jugadores en la cancha que acostumbras a ver. Claro que merma" y afirmó que en esa ocasión el plantel no intercedió por los castigados al reconocer que "uno siempre trata de estar con el jugador y apoyarlo, pero hay situaciones que no dependen de ti. Las cosas se ponen en manos de la directiva, ahí el tema es para ellos".

Sepúlveda, a pesar de los escándalos recientes, se ve levantando un trofeo con el Guadalajara y demostrando la grandeza del club tapatío en la Liguilla tras señalar que "queríamos ganar ante Pumas, pero estoy tranquilo, porque ese tipo de partidos son los que vamos a vivir en el cierre del torneo. Me veo con el campeonato y pasando a zona de Liguilla es otro ambiente, otro ritmo de juego. Creo que los 12 que estén para el campeonato tienen la oportunidad de quedar campeones y me veo en el campeonato en este torneo".