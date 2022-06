El propietario de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, finalmente apareció y atendió la noche de este martes el llamado para ofrecer una reveladora entrevista exclusiva, en la que aclaró todos los detalles del supuesto traspaso por Víctor Guzmán, el audio filtrado del presidente de Pachuca: Jesús Martínez Patiño y además confesó a los chivahermanos quién será su próximo refuerzo para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

El mandamás del Rebaño Sagrado inició la plática en exclusiva -vía telefónica- con el programa Línea de 4 que transmite la cadena TUDN, con su postura acerca del dicho de su homólogo de los Tuzos y del cual aseveró que, "a mi -francamente- me sorprendió muchísimo, Jesús (Martínez) es un caballero y me sorprende mucho, porque Chivas no ha mostrado ningún interés por el Pocho Guzmán y quiero ser muy claro. No hemos hecho ninguna oferta formal, ni hemos tenido ninguna conversación sobre dinero del jugador, por lo que sí, me sorprende la declaración".

El heredero del Grupo Omnilife-Chivas reconoció que fue contactado por Martínez Patiño tras las especulaciones del traspaso y señaló que "sí, de hecho él me llamó, porque estaba preocupado, pues el jugador estaba inquieto con todo el revuelo mediático que se había hecho sobre una posible llegada del Pocho a Chivas y él, como buen dueño y obviamente con buena comunicación conmigo, me habló para preguntarme si habíamos hecho en algún momento un acercamiento formal con alguna persona de su directiva, lo cual aclaro y se lo dejé saber: No hemos hecho ningún acercamiento de ese tipo".

Amaury Vergara fue tajante en aclarar el caso de Víctor Guzmán

Amaury Vergara, tras ser consultado sobre la disponibilidad económica para reforzar el plantel, afirmó que "por supuesto que Chivas tiene presupuesto, pero quiero ser muy claro, porque creo que es una oportunidad para poder decirle a la afición de Chivas que estamos siendo muy estratégicos con nuestros refuerzos. Hace unos años compramos bastantes jugadores, pensando que eso nos iba a traer los resultados que estábamos buscando y nos dimos cuenta que no necesariamente hacer grandes compras nos asegura el objetivo que estamos buscando, por lo cual, hemos aprendido de ese error y nos hemos enfocado en refuerzos estratégicos, como los que estamos haciendo y venimos haciendo ya desde hace unos torneos. Entre ellos, por supuesto que el Pocho (Guzmán) es un gran jugador, quiero recordar que al Pocho ya lo compramos hace un par de años, desafortunadamente no se pudo concretar y ahorita, en este momentos, no es un jugador que tengamos en la lista de posibles refuerzos y quiero ser muy claro y categórico con eso. Sí estamos buscando más refuerzos".

El propietario de Chivas afirmó que se reforzarán con otro jugador (JAM media)

El refuerzo ideal para Chivas en el Apertura 2022

El mandamás del Rebaño cedió a la insistencia de los entrevistadores y reveló todo. Amaury Vergara confesó que "queremos ser muy precisos con la gente que queremos traer al club, saber que son jugadores que estén comprometidos, que sepan muy bien lo que significa portar la playera rojiblanca y lo que sí te puedo decir, esto es algo que no lo he mencionado anteriormente, pero estamos buscando a Orbelín Pineda, ya hicimos contacto con él, le ofrecimos que se viniera un año a Chivas. Creemos que puede ser un gran momento para que recobre su nivel, que pueda tener juego y ritmo para que vuelva a ser seleccionado para el Mundial y que por supuesto, sea un corto plazo y que después que se cumpla este préstamo, pueda regresar a Europa para seguir su sueño".

