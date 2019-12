Hasta El Francotirador está ilusionado con estas Chivas 2020

El Francotirador, reconocida columna de polémicas y especulaciones de la versión mexicana del Diario Récord, exteriorizó este martes todo el sentimiento de los chivahermanos, después de ver el video que incluyó la arenga de Ricardo Peláez en la ciudad de Mérida y se unió al contingente de ilusionados con estas Chivas 2020.

La columna que tituló su parte dedicada al Rebaño Sagrado, con que "desborda ilusión", refirió este martes "qué bonito es cuando todo está en orden, ¿o no mis Chivahermanos? Me di una vuelta el pasado viernes por Mérida, donde tengo familia, y fui al partido de Chivas donde encontré a muchos amigos, y uno de ellos me platicó que Amaury Vergara, presidente del Rebaño, estaba muy contento luego del triunfo, pues le ve buena pinta a su equipo y tiene toda la fe puesta en el proyecto de Peláez".

La publicación semanal de la versión mexicana del Diario Récord agregó que "la armonía se respira en Verde Valle a todos los niveles, gracias a la fuerte nversión que ha realizado Chivas para el Clausura 2020 y las altas esferas no son la excepción, pues también salió un video en Chivas TV, en el que se observa a Peláez motivando al equipo, previo a su juego en Mérida".

El Francotirador añadió que "en ese mismo video, se puede apreciar a mi amigo Amaury (Vergara) como uno más de la plantilla, enfundado en los colores y siendo parte de la porra final. Se nota que el 'presi' se lo está pasando de lo lindo ahora que ha encontrado la estabilidad del equipo". Se nos ilusionó también el Francotirador con las Chivas 2020.

