Faltan referentes en Chivas, asegura Héctor Reynoso previo al Clásico Nacional

Héctor Reynoso, ex jugador de las Chivas de Guadalajara aseguró previo al Clásico Nacional ante el América, que en el plantel rojiblanco actual hacen falta jugadores que alcen la voz y conozcan las entrañas de los eu significa jugar en el Rebaño Sagrado, pues carecen de jugadores que puedan guiar a los jóvenes en el Torneo Guard1anes 2021.

En entrevista para Marca Claro, el ex capitán de las Chivas reconoció que en el vestido del conjunto tapatío están faltando las voces de los líderes que había en antaño, pero dejó en claro que esto no tiene nada que ver co el talento, sino con el conocimiento de lo que es portar la camiseta del conjunto rojiblanco.

“Faltan referentes que puedan guiar a los jóvenes y a la gente que llegó de fuera, que en este caso hablamos de varios, jugadores que tienen mucha calidad, pero que no saben lo que es crecer en el equipo, las entrañas del vestidor, lo que hay que cuidar, lo que está prohibido hacer, lo que se puede hacer, lo que se debe realizar día a día, lo que hace falta son referentes que hayan salido de las fuerzas básicas de Chivas, no es que no se puedan ser exitosos, pero creo que eso ayudaría en este momento”, manifestó Reynoso.

Sobre el Clásico Nacional del próximo domingo, el ahora vicepresidente del Club Cafessa de la Segunda División, indicó que si Chivas llega en calidad de víctima podría beneficiarle para sacar la casta y obtener un buen resultado ante el América.

“Son frases muy trilladas y son ciertas en los Clásicos no importa quién llegue mejor en la tabla. América llega mejor en la tabla pero en un Clásico el que llegues de víctima tal vez ayuda porque te hace sacar ese coraje de que no crean en ti, entonces eso le ayuda a Chivas, para que sean más regulares, yo veo que han dejado de serlo los 90 minutos y partido a partido, entonces ojalá que eso los motive y que sepan lo que se están jugando y contra quién para que puedan dar un buen espectáculo”, explicó Reynoso, quien fue campeón con Chivas en el Apertura 2006.

Sobre la rivalidad que se mantiene actualmente en el Clásico Nacional, al igual que Antonio Briseño, no ve con buenos ojos de hecho de intercambiar las camisetas con los Azulcremas y reconoce que este duelo por el orgullo no es mejor ni peor que antes, simplemente ha cambiado

“Han cambiado, es una nueva era la que se está viviendo, con el internet, las redes sociales hay más información, años atrás esa menor información lucía mucho por la tv, por la radio, por la prensa escrita, no como ahora, eso le ha quitado el morbo de qué pasará el día del partido ya hay más información de los jugadores en sus redes sociales, no sé si eso tenga algo que ver, es diferente. Hay que adaptarse y aceptarlo así”, opinó Héctor Reynoso.