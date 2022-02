Chivas ha quedado a deber el título. El defensor rojiblanco, Hiram Mier, admitió que ha quedado a deber a la institución y a la afición debido a que desde que llegó al redil en 2019 su compromiso era conseguir el campeonato con el Rebaño, aunque aseguró que nunca ha dejado de brindarse al máximo.

“En cuestión de esfuerzo, de siempre estar luchando, creo que no quedo a deber, en todos los entrenamientos trato de siempre dar mi máximo, obviamente he tenido equivocaciones en torneos anteriores que han costado partidos. Sí he quedado a deber en cuestión de campeonato, porque desde que llegué me comprometí a ser campeón y eso sí se lo debo a la gente, todo el equipo se lo debe a la afición”, admitió el zaguero rojiblanco.

El ’Principito’ lamentó los malos resultados de los últimos años y aseguró que en el Guadalajara todos los futbolistas quieren estar en los primeros planos, por lo que aseguró que “están a muerte” luchando por el jersey rojiblanco.

“No hemos estado a la altura de la historia del club que es estar peleando en Liguilla, estando en los primeros lugares y creo que hemos quedado a deber en eso, en darle alegría a la afición que igual se manifiesta, es normal. Piensan que no queremos estar en los primeros lugares, que no estamos sudando la camiseta y claro que estamos comprometidos y con mucha ilusión de siempre defender a muerte esta camiseta, el club, la institución, la historia y el prestigio nuestro está en juego a como está el de la institución”, concluyó Mier.

¿Cómo le ha ido a Hiram Mier con Chivas?

El zaguero arribó al Guadalajara de cara al Clausura 2019, en donde en los primeros torneos fue titular indiscutible; sin embargo, una lesión en la rodilla en el Guard1anes 2021 lo alejó de las canchas durante varios meses, regresando a la titularidad el encuentro anterior contra León.

