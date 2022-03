El ex futbolista y campeón con el Guadalajara habló fuerte sobre el proyecto deportivo que ha ejecutado el ex delantero en el Guadalajara.

El actual proyecto deportivo que impera en Chivas encabezado por Ricardo Peláez, Director Deportivo del Rebaño, continúa sin convencer a aficionados y ex futbolistas, por lo que un elemento que consiguió la novena estrella rojiblanca aseguró que el ex delantero no debió arribar a la escuadra tapatía por ser “americanista”.

El ex defensor y entrenador Demetrio Madero, se dijo desilusionado por la manera en la que se han hecho las cosas en el interior del Guadalajara, asegurando que Peláez Linares no debió arribar nunca a club debido a su afinidad con la escuadra de las Águilas.

“De Ricardo Peláez para abajo creo que se ha hecho todo muy mal, no hay un proyecto serio, se han equivocado demasiado. Me da desesperación, me desilusiona ver tanta improvisación. Peláez es americanista, es un cuate que no debería estar en Chivas, pero si ya está ahí, al menos debería de hacer las cosas bien. No debería haber llegado, pero ya está ahí”, explicó al programa Tiro Directo.

Han transcurrido más de dos años desde que el Director Deportivo arribó al redil, en donde la escuadra tapatía se ha mantenido en la irregularidad y sin convencer con respecto al accionar del equipo, desatando críticas por sus decisiones en el armado del equipo, la mala elección de refuerzos a su llegada, así como la supuesta designación de Marcelo Michel Leaño como entrenador.

¿Qué le falta al cuerpo técnico?

Demetrio Madero considera que el ‘Ajedrecista’ necesita a un entrenador con mucho más recorrido para que lo oriente en momentos complicados: “un cuerpo técnico muy joven debería sumar a alguien como Alberto Guerra o alguien que tenga experiencia, conocimiento, jerarquía, para que pudiera respaldar a un cuerpo técnico tan joven. ‘Pichas’ trabaja bien, al ‘Tilón’ lo conozco, Marcelo es un chavo preparado, pero sí les hace falta alguien que pueda, en los momentos difíciles, darles un rumbo”, concluyó.

