Eduardo de la Torre, exdelantero de las Chivas de Guadalajara, analizó el opaco empate con Querétaro y minimizó el mérito que alegó el técnico de Gallos al asegurar que los rojiblancos "no producen, no generan".

"Hoy anular a Chivas no es mérito": Eduardo de la Torre explota contra el flojo desempeño del Guadalajara

El exdelantero de las Chivas de Guadalajara, Eduardo de la Torre, analizó la noche del domingo el opaco empate 1-1 con Querétaro en el Estadio Akron y minimizó el mérito que alegó el técnico de los Gallos; Mauro Gerk, luego de asegurar que el equipo rojiblanco "no produce, no genera" y que debería mostrar un mejor desempeño en la cancha aún con la ausencia de sus principales figuras por diversas lesiones.

El goleador canterano del Rebaño Sagrado en la década de 1990 apareció en el más reciente episodio del programa La Última Palabra que emite la cadena FOX Sports y reaccionó a las palabras del estratega argentino de los Gallos Blancos al señalar que "no le quitemos méritos a Querétaro, yo no le voy a quitar méritos, pero decir Gerk que anularon a las Chivas y que eso ya es el mérito, ahorita anular a Chivas no es mérito".

El Yayo de la Torre, durante su intervención en el episodio dominical de La Última Palabra, reaccionó con contundencia y añadió que a la actual versión de las Chivas: "Anularlo no es mérito. Es un equipo que produce poco, que en su generación, no produce, no genera. Víctor Guzmán tuvo por ahí dos aproximaciones en el primer tiempo y fue todo".

El goleador rojiblanco en la década de los 1980-90 reconoció la actual ausencia en Chivas de sus principales figuras: Alexis Vega, José Juan Macías y hasta Isaác Brizuela, pero advirtió a la defensa que interpuso el periodista Fernando Cevallos, que "yo también creo que deben de mejorar ya con el cuadro completo, pero como están jugando uno también dice: ¿Y de veras mejoararán? El funcionamiento les permitirá a esos jugadores que están ahorita lesionados lucir como deben de lucir, no lo veo".

De la Torre prosiguió con su argumentación de este grupo bajo el mando del cuerpo técnico de Veljko Paunovic y agregó que como equipo "deben estar jugando mucho mejor ahorita de todas maneras, jugar mejor. A lo mejor con los mismo puntos, pero jugar mejor, para que los que están ahorita lesionados (al regresar a la acción no tengan tanta responsabilidad de inmediato de generar resultados)".

