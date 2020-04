¡Insólito! Higuera reaviva su pelea con Rodolfo Pizarro y enciende a la afición de las Chivas de Guadalajara

José Luis Higuera, ex director general de las Chivas de Guadalajara, reapareció la noche del jueves para agregarle un poco más de picante a la reciente rivalidad que tiene con el volante del Inter de Miami: Rodolfo Pizarro y exhibió en su cuenta personal de Twitter una foto de perfil que generó reacciones de todo tipo en los chivahermanos.

El ex directivo del Rebaño Sagrado publicó en su nueva foto de perfil en la red social Twitter, una caricatura de él caracterizado de Batman y al ex mediocampista de la institución tapatía de "Joker", enfrentádonse en una épica batalla como la que libraron hace algunos días atrás y que se reavivó el jueves.

Higuera pidió la caricatura y el reconocido ilustrador Akyanyme lo complació

Higuera y Pizarro hace unos días tuvieron una discusión en esta red social informativa y que comenzó cuando el ex CEO rojiblanco puso en duda de manera muy prepotente que el recordado volante fuera un ídolo en Chivas, previo a su salida a Monterrey.

El mediocampista, actualmente en el Inter Miami de la Major League Soccer, lo tomó a la ligera asegurando que su rival solo quería atención. Sin embargo, Higuera no se quedó con la espinita clavada y siguió picando al futbolista, quien no cayó en las provocaciones y mantuvo su postura que el ex directivo solo aclamaba atención.

La nueva foto de perfil de Higuera y que deberá pagar, según una nota de ESPN, no pasó desapercibida por Pizarro, quien de inmediato respondió: "Excelente elección tío", frase que acompañó con un emoji sacando la lengua y que comenzó una especie de reconciliación que terminó con otro capítulo de la discusión entre ambas personalidades del mundo Chivas y que presentamos a continuación:

Excelente elección tío �� — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) April 3, 2020

Para tí es un show, para mí es la vida real.Hiciste cosas muy buenas en Chivas, lo reconozco, pero también muchas donde solo pensaste en tí.En año y medio quedamos campeones 3 veces. No soy un ídolo,pero tampoco solo bailo; trabajo para ser campeón y para ganar.Te deseo lo mejor. — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) April 3, 2020

Rodolfo, sigues sin entender nada. Lo hablamos muchas veces en persona (solos/grupo). De frente fuiste informado siempre de todo. Jamas actue en beneficio personal, siempre en responsabilidad hacia el beneficio y objetivos marcados por nuestro Lider, algo que no puedes decir tu. https://t.co/ue0UkZB3gR — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) April 3, 2020