Isaac Brizuela pudo jugar en Europa con el Celtic de Escocia y confiesa el motivo que evitó su salida

Isaac Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, recordó en una entrevista con la Agencia EFE que después de disputar la Copa Mundial de Brasil 2014 tuvo una opción de ir al futbol europeo, pero el club Toluca, su equipo en aquel entonces, no lo dejó ir.

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha (11) del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que se desconoce la fecha de realización y se reanudará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria en la nación, debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19.

Chivas cumple exactamente 45 días sin actividad en la Liga MX

El "Cone", quien llegó a la institución tapatía en un traspaso desde los Diablos Rojos, rememoró en una entrevista que "después de ir al Mundial de Brasil, el Celtic (Escocia) vino a buscarme, pero al Toluca le pareció poco el dinero que ofrecían". Cabe recordar que el reconocido club escocés ya había contado con un mexicano en sus filas, tras fichar a Efraín Juárez en 2010.

Brizuela, pese a que el Guadalajara fue uno de los equipos más reforzados para este Clausura 2020 aún en suspenso, asegura que nunca se sintió relegado y por el contrario, "siempre me he sentido cobijado en Chivas. La llegada de tantos futbolistas lo tomamos como que nos ayudarían a ser mejores con una exigencia. Estoy tranquilo porque lo he hecho bien y nunca me pasó por la cabeza que quisieran deshacerse de mí".

El volante ofensivo explicó que la llegada de talentos como Uriel Antuna la percibe como una oportunidad de mejorar, más que como una presión y señaló que "Antuna peleaba mi posición. Tener a alguien como él, que presiona día a día por ser titular, hace que me prepare mejor para aprovechar al máximo cada momento, cada partido".