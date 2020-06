Jair Pereira se despide de Querétaro: ¿Te gustaría que vuelva a Chivas de Guadalajara?

Jair Pereira, ex defensor de las Chivas de Guadalajara, publicó este viernes un mensaje en sus redes sociales de despedida al cumplir su contrato con el club Querétaro y quedar libre en este mercado de transferencia, por lo que de inmediato sugieron tres equipos de la Liga MX que buscarían ficharlo para el próximo Torneo Apertura 2020, entre ellos, los rojiblancos.

El ex central del Rebaño Sagrado, de 33 años de edad, fue liberado por los Gallos Blancos a raíz de la crisis económica causada por la cancelación del futbol mexicano debido a la pandemia del coronavirus o Covid-19, por lo que se vieron forzados a diagramar un mercado de pases alternativo y tener que evitar la renovación de contratos altos. Por tal motivo, Pereira aprovechó la ocasión este viernes para publicar un mensaje de agradecimiento a los queretanos.

Pereira salió del redil hace un año exactamente (Chivas)

Pereira refirió en sus redes sociales que "no me quiero ir sin antes despedirme del Club Queretaro y de su gran afición, fue un honor haber pertenecido a este gran equipo, gracias a toda la gente que desde el primer momento en que llegué me hizo sentir en casa, infinitas gracias a todo el staff (cocineros, jardineros, doctores, nutriólogas, gente de seguridad y cada persona que me ayudo en cada momento durante esta pequeña instancia), me llevo grandes recuerdos en el corazón y grandes amigos!!! Les deseo todo el éxito del mundo, Dios los bendiga siempre!!! GRACIAS".

El "Comandante", como apodaban a Pereira en el vestidor rojiblanco, según reportó Jon Barbón a través de su cuenta en Instagram, es uno de los fichajes que promete ser una de las principales figuras de este mercado de transferencias. El central, en vistas del comienzo del Apertura 2020, estaría en el radar de tres instituciones de la Liga MX y refirió el "instagamer" que "Rayados busca central ante una posible salida de César Montes y el tema de Sebastián Vegas se complica por temas de dinero. Jair llegaría libre y no ocuparía plaza de extranjero" y continuó que "Cruz Azul no vive una buena etapa financiera y buscó a préstamo a Izquierdoz. Boca quiere dinero por un traspaso y, aunque también quieren a Pol Fernández, no parece que pueda haber un intercambio. Siboldi conoce a Jair desde que estaba en Fuerzas Básicas y podría venirle bien a Cruz Azul un tipo que ya conoce la institución".

Barbón, en el caso de Pereira, sorprendió con la posibilidad que el Rebaño Sagrado también estaría evaluando la posibilidad de recuperar a Pereira de cara al Apertura 2020 al afirmar que "Chivas necesita hombres de experiencia e identificados con la camiseta rojiblanca. Jair es muy querido por la afición y se dice que el Rebaño no contrató a Carlos Salcedo por temas económicos. Jair llegaría libre y sin tener que intercambiar jugadores con nadie. El tema es que Tena parece muy satisfecho con los jugadores que tiene en la posición".