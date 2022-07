Que complicado ha sido el mes de julio para el Club Guadalajara debido a los malos resultados que han cosechado y que les ha impedido celebrar una victoria, pues acumulan cuatro empates y una derrota poniendo en entredicho la capacidad del técnico Ricardo Cadena, quien se ha quedado muy lejos de la efectividad que mostró en el cierre del torneo anterior.

A esta situación se agrega que solamente llevan tres goles y el portero Miguel Jiménez ha sido la clave para que no tengan algún otro descalabro, por tal motivo en el Rebaño Sagrado se han reservado el anuncio de su nuevo directivo, quien se unirá a las filas de la institución para ocupar el puesto que quedó vacante con la salida de Marcelo Leaño.

Se trata de Javier Mier, un joven dirigente que se encargará de las fuerzas básicas con la intención de generar más joyas de la cantera y darle seguimiento a los que buscan un lugar en el primer equipo. La situación es que en Chivas no han querido hacer oficial la presentación del directivo a pesar de que al interior del equipo ya se hizo el anuncio.

De acuerdo al portal Mediotiempo, Guadalajara no ha querido generar más malestar entre la afición que no se ha cansado de lanzarles duras críticas por el álgido presente en el Apertura 2022, además de que Mier llega al Rebaño luego de formar parte del fracaso de la Selección Mexicana Sub-20 que no logró calificar al Mundial del siguiente año y por ende le costó el puesto al ser el encargado de selecciones menores.

“Debido a que el horno no está para bollos y para evitar hacer todavía más grande el mal momento que vive Chivas y todas las críticas que recibe el club, la directiva decidió no anunciar todavía a Javier Mier Olvera como el nuevo director de Fuerzas Básicas. Si bien Javier ya fue presentado de forma interna, a la opinión pública no le han anunciado nada, esto porque no llega en buen momento”, fue parte de lo que publicó el citado medio.

