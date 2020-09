Jesús Angulo contempla que el partido con Querétaro será muy difícil en la Liga MX

Chivas de Guadalajara viene de conseguir un buen triunfo en el Volcán, luego de imponerse como tres goles a uno a Tigres, logrando un triunfo histórico para el club en el certamen competitivo del Guard1anes 2020.

Sin duda que el equipo dio vuelta la página rápidamente, considerando que el día de mañana tendrán un nuevo compromiso por el futbol mexicano, cuando a partir de las 21:00 horas deberán recibir la visita del Querétaro en el Estadio Akron.

Jesús Angulo atendió este lunes a los medios de comunicación en la conferencia de prensa de manera virtual, en la que se refirió a lo que será este nuevo compromiso por la competición de la Liga MX, en la que confesó que será un partido muy complicado.

“Claro que será un juego complicado, ellos vienen de sumar también una victoria, de tener buenos partidos y yo creo que ellos vendrán a proponer, a sacar un resultado positivo para ellos. Tienen buenos jugadores, que proponen buen juego. Nosotros estamos concentrados en lo nuestro, en sacar los tres puntos y sacar un resultado positivo”.

�� Dicen que alineación ganadora no se toca y el Rey Midas �� lo sabe, pero igual hay movimientos en @Chivas ��#Guard1anes2020https://t.co/bLKM9hKX61 — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) September 7, 2020

Otro de los puntos que tocó el centrocampista en esta conferencia, fue el momento que está viviendo deportivamente donde ha mostrado un trabajo constante en el equipo y confesó estar ilusionado con un posible llamado a la Selección Mexicana.

“Claro que me gustaría estar representando a mi país, sería una gran oportunidad y claro que desearía estar ahí. Seguiré trabajando de la mejor manera, y sumar la mayor cantidad de minutos y aprovecharlos de la mejor manera para que me vean de todos lados”.

No obstante, el defensor ha demostrado un buen nivel en este Guard1anes 2020, en la cual ya cuenta con una mayor cantidad de minutos, además de las dos anotaciones a comparación con el torneo anterior.

“La verdad es que no podría explicarte una clave, pero me he sentido mejor, con mucha más confianza. Dentro del campo de juego mis compañeros me han hecho sentir mucho mejor, como estar en casa, y creo que eso es fundamental para ir tomando más confianza, de estar ahí y hacerlo de la mejor manera”.