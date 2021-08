Jesús Molina: Nos seguimos llevando técnicos entre las patas y eso no me parece justo

El capitán de las Chivas de Guadalajara, Jesús Molina dio la cara en conferencia de prensa y admitió que la responsabilidad del mal momento por el que atraviesan, es en su mayoría responsabilidad de los jugadores, por lo que consideró injusto que el técnico Víctor Manuel Vucetich esté en el “ojo del huracán” porque sigue sin explicarse la inconsistencia que han mostrado en los últimos años y que le han costado el trabajo a varios entrenadores.

El mediocampista manifestó que no hay nada que ocultar, al contrario, la intención es encontrar los detalles finos de la situación adversa que atraviesa el Rebaño Sagrado en el Torneo Grita México Apertura 2021 con apenas seis puntos de 18 posibles y un funcionamiento colectivo e individual intermitente que no les han permitido ganar más de un partido en la Jornada 2 al Puebla.

En este sentido, el volante de recuperación explicó que no pueden seguir “llevándose entre las patas” a los técnicos, ya que los futbolistas son totalmente responsables de la situación negativa que ha provocado todo tipo de criticas por parte de la afición que cada partido los presiona más: “Te doy mi opinión, podrá gustar o no, porque obviamente cada quien tiene un punto de vista y cada aficionado o cada persona puede opinar lo que quiere”.

“Pero yo creo que es injusto, porque ¿cuántos técnicos han pasado por Chivas?, y técnicos te estoy hablando que han tenido un recorrido, que han sido campeones en todos lados, entonces, sí, todos tenemos un grado de responsabilidad y tenemos que hacernos responsables cada quien de nuestro papel. Nos seguimos llevando técnicos entre las patas y eso no me parece justo”, abundó Molina.

¿Qué le pasa a Chivas? Ni Molina lo sabe

Uno de los principales líderes en el vestidor de Guadalajara recordó que aún en el paso exitoso de Matías Almeyda al frente del club tapatío no hubo una ganancia importante de puntos: “La exigencia es parte del futbol y me encanta que me exijan, no estamos en cualquier equipo, es Chivas, la exigencia es a tope, la realidad es que los últimos años he tratado de entender por qué en Chivas ha pasado esto, fuera de los campeonatos con Matías (Almeyda) que se calificó en octavo, en puntaje Chivas no ha sido constante en los últimos 6 o 7 años”.

“En la estadística hay un trasfondo y debemos encontrarlo, hoy somos responsables de cambiarle la ruta al equipo o seguir con la tendencia negativa de los últimos años, no hemos logrado la constancia que merece la institución, hay que ser honestos, no esconder nada, hay que encontrar lo que hay y darle vuelta a la página, no veo de otra”, añadió Molina.