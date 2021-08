La impotencia de Ramón Morales por la humillación que sufrió Chivas

Más allá de la goleada que sufrieron las Chivas de Guadalajara en el duelo ante León donde cayeron 3-0 la noche del miércoles por la Jornada 5 del Torneo Grita México Apertura 2021, el funcionamiento es lo que dejó muy desangelados a los aficionados y a los ídolos de la institución rojiblanca como Ramón Morales, quien no pudo ocultar su malestar a través de sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Twitter, “Ramoncito” publicó varios comentarios exponiendo el mal momento que vive el Rebaño Sagrado que no ha podido ganar en casa y por el contrato, acumula dos descalabros en tres partidos disputados en la cancha del Estadio Akron. En la Jornada 1 cayeron contra San Luis 2-1, en la Fecha 3 empataron con Juárez de último minuto 2-2 y ahora nuevamente fueron derrotados pero de manera por de más humillante con los esmeraldas.

Al malestar de Morales Higuera se sumó otro de los consentidos de la afición rojiblanca, Manuel Sol, ahora comentarista de Telemundo Deportes y quien estuvo en la transmisión del partido para Estados Unidos, pero tampoco dejó pasar la oportunidad de exponer que el proceso de Víctor Manuel Vucetich no da para más, pues acumulan cinco puntos de 15 posibles y el rendimiento colectivo está muy lejos de convencer a los seguidores rojiblancos, quienes pidieron la salida del estratega.

Un comentario que llamó la atención fue cuando un seguidor de Guadalajara indicó que para Ricardo Peláez sería un riesgo tomar en cuenta a un técnico como Ramón Morales, pues es joven y no cuenta con la experiencia como técnico, a lo que el propio ex futbolista zurdo mencionó que está actualizado y esperando la oportunidad de dirigir algún día al equipo de sus amores, aunque cabe señalar que ya lo ha hecho de manera interina.

Otro ex elemento de Chivas que se unió a los comentarios del “Moncho” fue otro ex capitán, Carlos Salcido, quien tiene menos tiempo en el retiro, pero también sabe lo que representa el club tapatío a la distancia y aunque no señaló a nadie en específico mandó un mensaje para todos los elementos del Club Guadalajara.