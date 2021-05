Jesús Molina se lanza contra jugadores y así exige la permanencia de Vucetich con Chivas

Para el capitán de las Chivas de Guadalajara, Jesús Molina el estratega Víctor Manuel Vucetich es el técnico ideal para en el banquillo rojiblanco de cara al Torneo Apertura 2021, pues considera que la continuidad en el futbol mexicano es una de las bases para tener éxito a mediano y largo plazo.

En conferencia de prensa este miércoles, el mediocampista del Rebaño Sagrado aseguró que el Rey Midas cuenta con la capacidad, la experiencia y el conocimiento suficiente para seguir al frente del conjunto tapatío, sin embargo también reveló que no es una decisión que dependa de él.

''Muchas veces para el jugador el tener tanto cambio de técnico no da para entender sistemas de trabajo si hay cambio de técnico cada seis meses, un año, como ha pasado en Chivas, pero también entiendo que no es algo que me competa a mí, para esto está la directiva, un director deportivo que toma las decisiones y obviamente las toma en base a resultados, estadísticas’’, apuntó el experimentado jugador de las Chivas.

Molina apuntó que en el tema individual para trabajar con cada futbolistas, siempre es mejor tener la certeza de la dirección técnica, pues esto también forma parte de la estabilidad que se puede ofrecer en los resultados y el funcionamiento, por ello mantuvo su postura de defender el proceso de Vucetich: “Considero que en la actualidad es el técnico ideal para Chivas, por su experiencia, porque le gusta trabajar con jóvenes, por lo que ha representado para el futbol mexicano. Soy de los que piensa que la continuidad es importante en los proyectos, sobre todo porque va por su primer año''.

''Es muy respetable la determinación que tome (la dircetiva), pero creo yo que en este momento, él (Vucetich) debe sentir el respaldo de nosotros porque entrenamos en el día a día para hacer las cosas bien, ganar, sacar resultados y el jugador debe poner de su parte, que no nos dé igual ganar o perder. Debemos estar en el mismo canal, en la misma sintonía, considero que es idóneo, pero es algo que, repito, no me compete a mí decidir’’, abundó Molina en cuanto al trabajo de Víctor Manuel Vucetich.