El ex jugador del Rebaño no pasó por alto el campeonato de los vecinos y les dejó un pequeño mensaje.

Hace unos días y luego del título que consiguieron los Rojinegros ante León, el defensor de las Chivas de Guadalajara, Hiram Mier felicitó al vecino con políticas palabras, no obstante, el ex jugador rojiblanco Jorge Enríquez no pudo contener el malestar y le dejo un “recuerdito” al que ve cómo uno de sus acérrimos rivales.

La identidad de cada uno de estos dos futbolistas es evidente, pues mientras a Mier no le va ni le viene lo que haga un equipo como Atlas, al “Chatón” le caló muy hondo que obtuvieran su segunda estrella dejando de lado, al menos por unos días, la grandeza que representa en la Perla Tapatía el Rebaño Sagrado, sobretodo al quedar eliminados una vez más en el Repechaje.

Por ello, el ahora elemento de los Venados de Mérida no guardó sus sentimientos y publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para recordarle a los atlistas quién manda en Guadalajara por mucho que ahora estén de manteles largos, tras romper una sequía que duró 70 años, después de conseguir el segundo campeonato de su historia derrotando a León en penaltis.

“Cómo dijo aquel famoso proverbio Chino… SERÁS AMARGO TODA LA VIDA! Rojinegro C$&@;%ON! Carnaval toda la vida mis hermanos! ���������������� yayaaaiiiii!!”, fue lo que escribió el Chatón en la famosa red social, dejando claro que para nada pasó desapercibido el título de los vecinos.

Enríquez es un jugador de extracción chiva, jugó del 2010 al 2015 pero nunca ha ocultado su amor por los colores rojiblancos a pesar de que también ha militado en Santos Laguna, los panzas verdes y Puebla, por mencionar algunos. Fue medallista olímpico en Londres 2012 y cumplió el sueño de jugar en Europa con el Omonia de Nicosia en Chipre.