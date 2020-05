Jorge Vergara estuvo muy cerca de traer a Marcelo Bielsa a Chivas

Marcelo Bielsa estuvo muy cerca de regresar al futbol mexicano tras haber sido tentado por Jorge Vergara, quien quería encargarle al 'Loco' el proyectivo deportivo del Rebaño Sagrado, así lo aseguró uno de los asistentes del argentino.

Claudio Vivas es uno de los intimos asistentes de Bielsa y lo acompañó en gran parte de sus proyectos recientes y fue quien le reveló a ESPN que las negociaciones llegaron a estar muy avanzadas.

"Recuerdo muy bien que ni bien volvimos del Athletic tuvo posibilidad de dirigir a la Selección (de México) y también Chivas, pero bueno, hay una cuestión en donde uno nunca sabe el porqué no se termina definiendo por ese lugar", declaró Vivas.

A pesar de ser uno de sus colegas más cercanos, nunca pudo saber porque Bielsa terminó tomando la determinación de no tomar las riendas del Rebaño Sagrado.

“Quizá en el medio de la negociación hubo cosas que no le terminaron de cerrar y con él no hay grises. Cuando tienes una espalda como la que tiene Marcelo y otros grandes entrenadores hay cosas que no las aceptas o no las negocias”, concluyó.