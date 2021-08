Jorge Vergara siempre tuvo razón: Vucetich no era lo que necesitaba Chivas

Historias van y vienen en estos momentos donde la estabilidad en Chivas de Guadalajara es lo último que existe, pues Víctor Manuel Vucetich se juega su puesto en la dirección técnica este sábado en el duelo por la Jornada 7 del Torneo Apertura 2021 contra Necaxa en el Estadio Akron y varios nombres suenan para asumir el cargo en caso de que no haya un resultado positivo, donde el candidato más fuerte es Antonio Mohamed.

Pero justo en medio de esta vorágine de lo que es el Rebaño Sagrado, salió a la luz el día que Jorge Vergara Madrigal rechazó la contratación del Rey Midas, provocando la salida de su entonces presidente deportivo, Juan Manuel Herrero, debido a que el lugar que en ese 2014 había dejando vacante Ricardo La Volpe por su problema legal con la podóloga del club, otro argentino ocupó el banquillo y se trató de Carlos Bustos, quien resultó un completo fracaso.

No obstante, antes de que se diera este fichaje, Herrero estaba convencido de que Vucetich era el hombre ideal para hacerse cargo de Guadalajara logrando resultados importantes, pues hace siete años el estratega ya contaba con un nombre importante en el futbol mexicano, pero Vergara prefirió seguir el consejo de su entonces director operativo, Rafael Puente del Río, según lo publicado por el periodista Francisco Arredondo en el portal Mediotiempo.

Imago 7

“Juan Manuel Herrero estaba convencido que Bustos no era un estratega del tamaño, ni con la trayectoria de Vucetich Rojas, pero Jorge Vergara prefirió escuchar la recomendación de su entonces director operativo Rafael Puente del Río, quien lo había propuesto haciendo de lado la iniciativa de su presidente deportivo. En octubre presentó su renuncia Carlos Bustos, pero meses antes, para ser exactos en julio de 2014, se fue Juan Manuel Herrero, porque sintió que no era valorado su trabajo y pese que en aquella ocasión se argumentó que dejaba su cargo por cuestiones familiares, la realidad es que no estaba sobrando”, fue parte de lo que escribió Arredondo.

Para el 2020 Ricardo Peláez decidió darle las gracias a Luis Fernando Tena y convencer al joven propietario Amaury Vergara de que Vucetich era lo que necesitaba Chivas, sin embargo, aún con fichajes que provocaron más de 20 millones de dólares en inversión, el Rey Midas está a punto de dejar el banquillo y poniendo a tambalear el proyecto del director deportivo. Hace siete años, Vergara Madrigal no se convenció de que “Vuce” fuera la mejor opción, algo vio que no le gustó o alguna situación extra cancha no lo animó a contratarlo y hoy parece que la razón siempre la tuvo el directivo quien perdió la vida en el 2019.