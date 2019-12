José Antonio Rodríguez promete mostrar su mejor nivel con Chivas de Guadalajara en el Torneo Clausura 2020

Chivas de Guadalajara encontró en José Antonio Rodríguez el dueño de su portería desde el pasado Torneo Apertura 2019 y a pesar que los objetivos no se cumplieron para el Clausura 2020 las expectativas están en lo más alto.

El guardameta sabe que la exigencia se ha elevado y es por eso que espera encontrarse aún mejor. "Trabajo todos los días para encontrar mi mejor versión, se que aún no he llegado a ese punto", dijo a Récord.

"En los últimos tres torneos me he podido desarrollar mucho, me he quedado con buenas sensaciones, pero estoy claro de que lo mejor está por venir. Hoy en día estoy seguro de que tengo mucho que dar y mucho techo que escalar", añadió.

Más allá de los refuerzos, ve en Luis Fernando Tena una de las fortalezas de Chivas. "Tuvimos un gran cierre, los números y las sensaciones lo respaldan. Lo más importante fue el orden, partimos de atrás hacia adelante. La llegada de Luis Fernando marcó la pauta para llegar a ello".