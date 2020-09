José Saturnino Cardozo criticó con todo la actitud de Oribe Peralta

Las Chivas de Guadalajara perdieron el Clásico Nacional frente al América el pasado sábado en el Estadio Azteca con marcador de 1-0, pero de lo que menos se ha hablado durante la semana es del partido en sí, debido a que la actitud de varios jugadores al final del encuentro se ha robado todos los titulares.

Oribe Peralta ha sido uno de los más señalados por haber intercambiado risas con jugadores del América tras el pitazo final y ahora es José Saturnino Cardozo el que criticó las acciones del Cepillo en el Coloso de Santa Úrsula.

Mensajito para Oribe



Cardozo no se explica lo que pasó después del Clásico Nacional.



��Ojo con todo lo que confesó



— TUDN MEX (@TUDNMEX) September 24, 2020

"Lo de Oribe a mi me clava en el corazón de perder un partido y reirse. No lo tolero porque a lo mejor no le va a ese equipo, pero te tiene que doler perder y si me río no estoy demostrando eso", expresó Cardozo.

El exjugador señaló que lo que más le incomoda no es la risa porque entiende que son cosas que pueden pasar, pero que eso debe hacerse en privado por respeto a la afición y el resto del equipo que pueden estar sufriendo la derrota de otra manera.

"A lo mejor me duele y me río, pero en mi casa no donde acabamos de perder un juego, el orgullo y el prestigio porque cuando pierdes un clásico hasta tu nieto lo va a ver porque la estadística queda ahí. Vas a morir y la gente va a seguir hablando de los clásicos, entonces esa imagen quedará en el recuerdo", continuó.