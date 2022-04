Chivas está más vivo que nunca en el Clausura 2022, por lo que aficionados y especialistas coinciden en que la transformación rojiblanca se debió a la salida de la dirección técnica de Marcelo Michel Leaño por Ricardo Cadena, en donde un elemento del Rebaño explicó la principal diferencia entre ambos entrenadores.

Al término del entrenamiento del Tlajomulco, Eduardo Torres atendió a algunos medios de comunicación en donde detalló que el “orden” es lo que está priorizando el estratega interino para potenciar al Guadalajara, que en tres partidos ha conseguido el mismo número de victorias, resultados que metieron prematuramente a los de la Perla de Occidente en el Repechaje y aún sueñan con la Liguilla directa.

"Ahora en la gestión con el profe Cadena, pues principalmente el orden, de ahí parte todo. Nos hemos visto muy ordenados y desdoblando al frente", explicó el mediocampista que regresó a la titularidad en el centro del campo tras la lesión de Sergio Flores, quien hoy se reintegró a los trabajos junto a José Juan Macías.

El buen momento que atraviesa Chivas en este momento ha provocado que los rivales miren distinto al Rebaño, ya que según el canterano tapatío esta transformación no fue de la noche a la mañana: "no es fortuna todo el trabajo que se ha venido realizando a lo largo del torneo, no se habían dado los resultados y pues ahora cualquier equipo tiene miedo a enfrentarnos", concluyó.

¿Qué necesita Chivas para calificar directo?

El Rebaño aún tiene aspiraciones matemáticas de calificar a la Liguilla, pero para ello requiere de varias combinaciones de resultados en donde el principal es que derroten al Necaxa por una amplia diferencia de goles, además de que Atlas y Puebla pierdan sus respectivos compromisos (de ser posible por goleadas) y que Cruz Azul venza al América.

