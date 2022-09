Cristian Calderón, polivalente defensor de las Chivas de Guadalajara, no se intimidó ante la pregunta y replicó como mejor lo sabe hacer al referir que "no nos asusta enfrentar al América", previo al Clásico Nacional del sábado en el Estadio Azteca.

El polivalente defensor de las Chivas de Guadalajara, Cristian Calderón, no se intimidó ante una pregunta en la conferencia de prensa y replicó a su mejor estilo sin tapujo alguno al referir que "no nos asusta enfrentar al América", previo a una nueva edición del legendario Clásico Nacional este sábado en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y que aprovechó para calentar aún más.

Calderón, quien protagonizó la conferencia de prensa tras la sesión de entrenamiento de este jueves en Verde Valle, fue consultado sobre cómo llega el Rebaño Sagrado a este Clásico Nacional y reveló que "pese a los resultados que habíamos tenido, siempre a Chivas lo veian como víctima o lo han visto como víctima en estas últimas temporadas. Sabemos que no es así, también hemos sacado buenos resultados en estadios complicados contra equipos complicados y creo que el equipo se ha ido se ha ido agarrando muy bien, el equipo se ha ido acomodando a las indicaciones del cuerpo técnico"

Calderón atendió a los medios tras el entrenamiento de este jueves (Chivas)

El Chicote aseguró a los medios presentes en Verde Valle que " llegamos en el mejor momento para este Clásico.". Una respuesta al mejor estilo del nayarita, quien agregó que " ya se ha visto que Chivas puede pelearle a cualquier equipo del tú a tú. Sabemos que no es fácil y hay partidos complicados, pero al final Chivas trabaja para eso, Chivas trabaja para ganar, se nos han dado resultado malos que obviamente le damos vuelta a la página y pensamos en lo que viene, pensamos en lo que sigue,".

El lateral izquierdo del Guadalajara, que también puede desempeñarse como volante o extremo por su banda, calentó la previa del Clásico Nacional al advertir que "es emocionante agarrar a un América que está de líder en la tabla, para nosotros es mejor, porque ya nos enfrentamos a un equipo que estaba arriba (Monterrey). Quizás nos estábamos jugando buenos puntos para el pase directo con Tigres, no fue el resultado, pero qué mejor que enfrentarnos con esos equipos y en el mejor momento del América, lo vemos de buena manera, no nos asusta enfrentarnos a ese América que quizás no ha perdido en 10 juegos, creo, pero para eso trabajamos, para enfrentar al América, a Monterrey, a Tigres, esos equipos que siempre han estado en lo más alto y va a ser un buen Clásico, que va a dejar buen sabor de boca para los chivahermanos".

Calderón le envió un mensaje a los chivahermanos (Chivas)

Cristian Calderón al ser consultado sobre las diferencias de los protagonistas del próximo Clásico Nacional replicó y aseveró que "creo que mejor dicho, Chivas es el más grande del futbol mexicano, pero bueno, nos hace diferente tener un plantel basto con puro jugador mexicano y esa es la gran diferencia entre uno y otro. Pero el salir siempre o venir siempre, como nos catalogan siempre a nosotros es lo más importante aquí en Chivas y se ve reflejado dentro del campo el gran equipo que somos, quizás muchos han dudado de eso, pero dentro de la institución no se duda y ser puro jugador mexicano es algo extra a todo lo que pueda ser diferente a Chivas".

