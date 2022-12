La tarde del jueves 29 de diciembre quedará inmortalizada como una de las fechas más tristes no solo en la historia del deporte, de la vida misma, pues el brasileño Edson Arantes do Nascimento Pelé murió a los 82 años después de batallar contra el cáncer de colon que terminó por afectarle otros órganos, ante ello, el entrenador del Club Guadalajara, Veljko Paunović relató una de sus más maravillosas anécdotas.

En la conferencia de prensa previa a la Final de la Copa Sky, el timonel del Rebaño Sagrado aprovechó para hablar acerca de una experiencia de vida que compartió con O’Rei y su padre, quien también fue futbolista, pero nunca lo pudo ver en acción debido a que era muy pequeño cuando jugaba en la ex Yugoslavia: “Tengo una anécdota: mi padre jugó en el partido de despedida, su último partido con la Selección de Brasil. Mi padre fue futbolista y gran entrenador, jugó con Yugoslavia”.

“Pelé pidió para su despedida a europeos para jugar su último partido de Brasil contra ese equipo. Me acuerdo que para mí fue un gran acontecimiento, nunca vi a mi padre jugar, se retiró cuando yo era muy pequeño. En una ocasión me llamó y me preguntó qué quería para mi cumpleaños número 30. Me dijo ‘qué te regalo’ y le dije ‘quiero ese partido que jugaste contra Pelé, en Maracaná con 200 mil personas’. Me lo consiguió y fue la primera vez que vi a mi padre jugar, el partido más grande de su carrera. Mi padre fue un gran campeón, pero considero que ese día vi dos figuraste marcaron mi vida, no sólo futbolística, sino personal. Pelé es uno de los póster que tenia de pequeño en mi habitación. Me veía reflejado en él, perseguía un sueño, esa figura de Pelé me ha traído hasta aquí delante de todos ustedes”, relató Paunović.

Por otro lado, el estratega de Guadalajara está en la víspera de conseguir su primer título con el conjunto tapatío y a pesar de que no es ningún torneo oficial, la afición rojiblanca está ilusionada de observar pasos firmes en este nuevo proyecto que arrancó con el español Fernando Hierro y que ha ido creciendo con Paunović.

Chivas vs. Cruz Azul: ¿A qué hora y cómo ver EN VIVO la Final de la Copa Sky?

Guadalajara se medirá a Cruz Azul, el viernes 30 de diciembre de 2022 en el Estadio Akron, en el marco de la Gran Final de la Copa Sky de pretemporada al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Este encuentro del Rebaño Sagrado frente a la Máquina contará con la transmisión en vivo a través del canal Sky Sports y no olvides que en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.

