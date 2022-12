Alexis Vega, jugador de las Club Guadalajara, manifestó que su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo nunca fue con la intención de que alguna escuadra europea se interesara en sus servicios, ya que siempre estuvo concentrado en cumplir con los objetivos del conjunto azteca en Qatar que finalmente fue eliminado en la fase de grupos.

El delantero del Rebaño Sagrado explicó que en todo momento sabía que habría visores de escuadras europeas en los juegos del Tricolor, pero esto nunca intervino en su funcionamiento ni concentración en los tres encuentros que disputó en Qatar contra Polonia, Argentina y Arabia Saudita, donde no pudo marcar gol a pesar de que fue uno de los elementos más peligrosos en el ataque mexicano.

"Sabíamos que en la Copa del Mundo había visores de todos los equipos, pero yo fui a hacer el trabajo para mi selección, fui a dar lo mejor para representar a mi país, no fui a hacer cosas extrañas para que un equipo me viera o para que los ojos estuvieran en mí; siempre estuvo presente mi país, mis compañeros”, apuntó el delantero de Chivas en entrevista para TUDN.

"El sueño está intacto, poder jugar en Europa. En realidad sí hubo pláticas con dos equipos, pero nada concreto, solo preguntan. Estoy tranquilo en que si algún día un equipo me va a querer va a venir a preguntar y poner el dinero para que yo pueda emigrar, y si no, como lo dije cuando renové, yo me quedé aquí, feliz. Estoy en un gran equipo, con la gente que me quiere muchísimo, así que estoy tranquilo por esa parte y ahora estoy enfocado en Chivas. Se armó un proyecto importante, donde trajeron refuerzos, un cuerpo técnico, estoy seguro que haremos cosas importantes”, abundó Vega.

Por otro lado, el Gru habló acerca de la charla que sostuvo con el director deportivo de Guadalajara, Fernando Hierro a quien conoció tras su regreso a México y aunque no quiere desconcentrarse pensando en cruzar el Atlántico tarde o temprano, confía en que de alguna forma el director deportivo rojiblanco contribuya para que pueda salir de la Perla Tapatía por la puerta grande.

"Llegué y platiqué con (Fernando) Hierro, una persona de mucha calidad, que tiene posibilidad de mandar jugadores a Europa; tuvimos una plática muy buena, y por esa parte estoy tranquilo, porque sé que si llega, llegará en cualquier momento, entonces estoy tranquilo y enfocado con Chivas”, confesó el Gru.

