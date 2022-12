Para Rodolfo Pizarro el presente está muy lejano de la idolatría que tenía en el pasado dentro del futbol mexicano, una vez que Monterrey no aceptó adquirir su carta al Inter de Miami de la MLS, el volante ofensivo se acercó a Chivas de Guadalajara para ofrecer sus servicios, pero nuevamente fue despreciado por su pasado turbulento con la directiva.

A pocos días de que termine el 2022, Pizarro desconoce cuál será su futuro a pesar de que el conjunto estadounidense es el dueño de su carta, por ello reportará en Miami el 3 de enero según información de ESPN, pero mientras eso ocurre fue captado entrenando en el Estadio de Tampico Madero, el cual se encuentra en malas condiciones debido a que hace un tiempo la Jaiba Brava dejó de formar parte de la Liga de Expansión.

La intención de The Joker era aceptar bajarse el sueldo de manera importante con tal de regresar al equipo donde más ha brillado en su carrera como lo son las Chivas, pues además fue pieza clave del campeonato que consiguieron en el 2017 bajo las órdenes de Matías Almeyda, pero ahora la directiva encabezada por Fernando Hierro nunca lo tuvo en la lista de posibles refuerzos.

Aunque trascendió que Pizarro no tiene equipo, está claro que será el Inter de Miami el que decida dónde continuará su carrera el jugador mexicano, ya que de no entrar en planes para la temporada 2023 de la MLS, tendrían que colocarlo en otra escuadra interesada en sus servicios, pero al menos en la Liga MX parece que no hay muchos que levanten la mano.

“A la espera de encontrar un nuevo equipo, Rodolfo Pizarro se mantiene entrenando en el estadio de la Jaiba Brava en Tampico, Madero”, fue lo que publicó el comentarista de Televisa Monterrey, Antonio Nelli. Cabe recordar que el paso de Pizarro por Rayados en el Apertura 2022 fue terrible al grado de que no marcó un solo gol en los 15 partidos que vio actividad.

