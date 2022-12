Chivas vs. Cruz Azul: La motivación extra de Veljko Paunovic en la Final de la Copa Sky

Las Chivas de Guadalajara siguen en plan grande dentro de la Pretemporada luego de imponerse 1-0 a Atlas en el Clásico Tapatío en el partido de la Jornada 4 correspondiente a la Copa Sky y terminaron la fase de grupos con el mismo número de triunfos, con el boleto en mano para disputar el próximo viernes 30 de diciembre la Gran Final frente a Cruz Azul a las 20:00 horas en el Estadio Akron.

En este sentido, el técnico del Rebaño Sagrado, Veljko Paunović manifestó la importancia de mantener la intensidad y efectividad de sus jugadores para llegar de la mejor forma al Torneo Clausura 2023 donde debutará el 7 de enero visitando a Rayados de Monterrey, sin embargo, hay otro aspecto que tomará muy en cuenta el timonel serbio en la Final del certamen amistoso el siguiente viernes.

Y es que el estratega de Chivas está deslumbrado por el apoyo de la afición en su primer Clásico Tapatío, pues con todo y que era un juego de preparación sintió esa entrega y compromiso de los seguidores con su equipo, que en los últimos años ha cosechado más amarguras que alegrías, por ello pidió que se unan con su plantel y confíen en que una nueva etapa está arrancado con brios renovados.

"Es una gran oportunidad para que el equipo y la afición se unan. Creo que en la Final que tenemos en puerta me gustaría sentir lo mismo de hoy, estoy orgulloso de nuestra afición. Me gustaría tener esto y más en la final, durante el partido tuve dos escalofríos del apoyo qué estaban mostrando. Es una gran oportunidad para que el equipo, junto con la afición, crezcan de la mano".

Encuesta ¿Ahora sí confías en el trabajo de Paunovic? ¿Ahora sí confías en el trabajo de Paunovic? Sí, ya me convenció No sé, aún tengo dudas No, mejor me espero al inicio del torneo YA VOTARON 70 PERSONAS

"Pues es un valor añadido a nuestro equipo y el club. A toda nuestra afición estoy seguro de que les encantó ver a estos chicos tener una actuación como la de hoy, donde no se arrugaron y mostraron un espíritu de competencia. En la pretemporada uno tiene que sacrificarse mucho y aquí eso no ha faltado. Para nosotros es muy importante ilusionar a nuestra afición y sabemos muy bien que nosotros somos los primeros que tenemos que mejorar. Me alegro de que de que las cosas en este poco tiempo que llevamos juntos están yendo en buena dirección”,concluyó el entrenador de Guadalajara.

